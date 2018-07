Nadia Ghailan i Abdeslam Abbou són els masovers d'un dels pisos rehabilitats al carrer Escodines de Manresa, on viuran juntament amb els seus tres fills. «A la casa on vivíem abans no teníem llum i la instal·lació elèctrica estava en molt mal estat», assegura Ghailan.

A banda de la manca dels recursos econòmics necessaris per a les millores que requeria l'habitatge, tampoc tenien les capacitats necessaries per al pagament de la hipoteca. «El pis era molt petit, només teníem dos dormitoris per a tota la família», assegura.

El departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa va ser qui va posar la família en contacte amb els propietaris del pis.

Durant l'últim mig any, Nadia Ghailan ha estat qui ha fet les tasques de rehabilitació del pis, com ara la pintura i la neteja de l'espai, ja que el seu marit té problemes físics. A canvi de la feina feta, la família viurà a l'edifici els pròxims tres anys sense pagar lloguer.