Clots a l'aparcament a tocar del mercat de la Sagrada Família

Una lectora del diari denuncia el mal estat de l'aparcament que hi ha tocar del mercat de la Sagrada Família, que és ple de clots.

Recorda que quan s'hi posaven les atraccions de la fira (que fa un parell d'anys que s'han traslladat al polígon dels Trullols) hi anava una màquina a aplanar el ter-reny perquè és habitual que s'hi facin clots, però que ara fa temps que no hi va.

El resultat és el que mostra la fotografia.