arxiu particular

Espectacular fuita d'aigua al carrer de Sant Joan d'en Coll arxiu particular

Va durar poca estona, però va deixar una imatge espectacular, com mostra la fotografia. Una petita màquina excavadora que foradava el terra va rebentar accidentalment, aquest dilluns al migdia, una canonada del carrer de Sant Joan d'en Coll de Manresa per on l'aigua passa amb molta pressió.

Un bon exemple d'això és que va pujar fins a l'alçada del tercer pis de l'edifici més proper i que fins i tot va entrar en algun habitatge. Els fets es van produir passats 1/4 de 2 del migdia. Quan faltaven uns deu minuts per a les 2 hi van arribar els operaris d'Aigües de Manresa i van fer una reparació d'urgència per aturar la fuita.

Durant l'estona que va durar, hi va haver entre 100 i 150 abonats que van quedar sense aigua.