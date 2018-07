La Festa Major de Manresa presenta la imatge i una jornada lúdica a l'Agulla

La imatge d´enguany està signada per l´estudi de disseny Duplex Creativity. L´acte "Enfila´t a l´Agulla" tindrà lloc durant tota la jornada del diumenge 26 d´agost i serà una gran festa per a tots els públics amb un munt d´activitats, una sessió especial de Dj´s, i en acabar el Castell de Focs, la festa continuarà amb una especial 10a edició de la Trobada de Bateries que inclourà un concert amb convidats de luxe.

Manresa ha engegat els motors de la Festa Major 2018, una edició que tindrà lloc del 18 al 27 d'agost i que enguany serà molt especial amb motiu de la celebració de la capitalitat cultural catalana. Ho ha fet amb la presentació oficial de la imatge representativa i donant a conèixer una de les grans novetats de la programació: l´acte "Enfila´t a l´Agulla", que tindrà lloc del diumenge 26 d´agost.

L´acte de presentació ha tingut lloc al Parc de l´Agulla amb la presència de la regidora de Projecció de Ciutat i Festes de l´Ajuntament de Manresa, Neus Comellas; el coordinador de la Trobada de Bateries; Ernest Larroya; i la representants de l´estudi de disseny Duplex Creativity, Aida Garriga.

Comellas ha mostrat la satisfacció per presentar la imatge "que sigui representativa d´una festa jove, viva, moderna i molt atractiva i que, a més, reculli amb diferents versions les diferents potencialitats de la marca Manresa". La regidora ha remarcat el fet que "aquesta edició de la festa posem en valor molts aniversaris d´actes i entitats i en el marc del la capitalitat cultural que està exercint Manresa".

Pel que fa a l´acte "Enfila´t amb l´Agulla", Comellas ha subratllat "que serà una gran oportunitat per aconseguir que la ciutat bategui i repiqui amb força durant més de 12 hores en un espai emblemàtic de la ciutat com és el Parc de l´Agulla.

Una imatge innovadora



En aquesta edició, des de la regidoria de Projecció de Ciutat i Festes es va fer encarregar a l´empresa Duplex Creativity la creació de la imatge de la Festa Major de Manresa 2018 amb les premisses que fos una imatge fresca, actual, dinàmica, viva, innovadora i que respirés participació, que és una de les característiques de la Festa Major de Manresa per la gran implicació de les entitats locals.

Duplex Creativity és un estudi gràfic de Santpedor especialista en solucions de comunicació que aportin valor a partir de la suma entre l´estratègia, la creativitat i el disseny gràfic. Desenvolupen projectes a mida per tot tipus d´empreses, organismes públics i entitats, generant solucions simples i efectives que aportin valor als clients. La multidisciplinarietat del seu equip els hi permet abastar tots els processos per a cada projecte i proximitat amb el client. Liderat per Aida Garriga al capdavant Duplex ha treballat per marques tant reconegudes com Nespresso, Munich, Katia, El Terrat, Generalitat de Catalunya i desenes d´ajuntaments de tot Catalunya, entre d´altres. Actualment Duplex compta amb un equip de cinc professionals.

Segons Aida Garriga "la idea de la imatge i les diferents versions té una voluntat que sigui pluridisciplinar, inclusiva i transversal, amb escenes per captar l´atenció. Ens hem basat en la era digital en la que es troba la societat, i específicament la seva representació més pura; "el pixel". Hem optat per un grafisme reduït a la mínima expressió com és el pixel i alhora representada per diferents "avatars" que fan referencia al conjunt de la societat i que avui en dia formen part dels nostres continguts en mòbils, ipads, etc". Garriga ha afegit que hi haurà 8 imatges diferents d´alguns dels principals esdeveniments de la festa, 2 imatges genèriques i 1 imatge de la Trobada de bateries.



Nou format del programa



La imatge de la Festa Major de Manresa 2018 estarà present en els Mupis, les banderoles i en el programa d´actes que enguany té un canvi significatiu: un nou format de 19,5x19,5 cm enquadernat a llom i amb canvis importants en la presència publicitària interior.

És previst editar 40.000 programes, 4.000 programes de butxaca, i es col·locaran 350 banderoles en els principals carrers de Manresa. Els 40.000 exemplars es distribuiran a les bústies i llocs cèntrics de la ciutat durant els primers dies d´agost.



Una jornada lúdica



La presentació de la imatge de la Festa Major de Manresa 2018 ha anat acompanyada de la presentació d´una de les novetats d´enguany: la conversió d´un dia festiu per excel·lència al Parc de l´Agulla –diumenge de Festa Major, enguany 26 d´agost- en una jornada lúdica que tindrà el nom d´Enfila´t a l´Agulla.

Enfila´t a l´Agulla vol omplir l´espai d´activitats familiars on els pares també estaran implicats.

De les 11 del matí a les 24.00 hores del vespre l´espai en convertirà en una veritable Festa Major. Al matí de 11.00 a 14.00 hores i a la tarda de 18.00 a 21.00 els pares també seran protagonistes del Raid Familiar i podrà acompanyar al seus fills majors de 4 anys en una cursa de proves de caire esportiu.

Els més petits gaudiran de 120 metres quadrats de ludoteca i d´inflables diversos. I per als més atrevits rocòdrom i tirolina.

A la tarda es potenciaran les activitats amb el I Brunch Agulla, a partir de les 18.00 hores amb Set dj´s Luxury (France), Edu Natured (hotel W, CDLC i Opium) i Ivan Garcia (Memfis 2010-15). És a dir, una sessió especial de dj´s sun set, en un entorn natural. Aquesta activitat estarà organitzada per l´establiment El Berenador.

Un altre activitat serà Vine a fer el triple de la teva vida, amb la presència de jugadors del Baxi Manresa i vàries sessions de Ioga per a nens amb narració de contes, organitzada per Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia seran altres de les activitats que s´hi podran trobar. Al llarg de tot el dia hi haurà Food Trucks a l´entorn de l´espai festiu.



10a edició de la Trobada de bateries



Finalment i desprès de l´espectacle Piromusical, el Parc de l´Agulla serà l´escenari de la 10a Trobada de Bateries. Per celebrar aquest aniversari l´impulsor Ernest Larroya, conjuntament amb la regidoria de Projecció de la ciutat i Festes han preparat una trobada diferent a les que s´han fet fins ara i que tradicionalment tenia lloc a la plaça sant Domènec.

Ernest Larroya ha anunciat que Trobada que clourà amb un concert amb uns convidats de luxe com Gossos, Pemi Fortuny (excantant de Lax´n´Busto), Zàping, Gerard Quintana (de Sopa de Cabra), Xavi de la Iglesia (de Blaumut) i Arnau Tordera (del grup Obeses). Tots ells faran dues o tres cançons en directe que els bateries acompanyaran.

Seran un total de tretze temes que els/les bateries que s´inscriguin hauran après prèviament mitjançant partitures, àudios i vídeos didàctics. Així mateix gràcies a la participació d´empreses privades vinculades a la música tots els bateries tindran regals i sorpreses.

Larroya ha explicat que "la trobada no serà convencional perquè tenim previst fer-la grossa" i ha afegit que "si cada any som entre 30 i 40 bateries, esperem poder doblar o triplicar el nombre de participants". Per a més informació i inscripcions: bateriesmanresa@hotmail.com.

Una de les novetats de la Festa Major d'enguany és la potenciació de l'oferta musical.