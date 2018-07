Ja són 74 les persones en risc d'exclusió que han rehabilitat el seu propi pis a Manresa

Remei Genescà i Jaume Soler tenen un edifici al carrer de les Escodines de Manresa. Durant els últims anys, els pisos buits van ser objecte de destrosses per la presència d'okupes. Ara, amb el projecte de Masoveria Urbana de Càritas, dues famílies en risc d'exclusió social s'han traslladat a viure a dos dels immobles després de sis mesos rehabilitant-los ells mateixos.

«No podíem assumir econòmicament els costos de la restauració dels pisos buits del bloc», destacava ahir Jaume Soler, propietari de l'edifici. En canvi, Nadia Ghailan i Abdeslam Abbou, masovers del bloc, no tenien els recursos econòmics necessaris per assolir un habitatge digne.

Ajuntant una cosa i l'altra han aconseguit solucionar ambdós problemes: «Estem molt satisfets amb aquest projecte i tot el que comporta i ara estem especialment tranquils amb la seguretat del nostre pis», assegurava Jaume Soler.



Més de 15 famílies masoveres



Ja són 74 persones, de les quals 50 menors, les beneficiades per la Masoveria Urbana, un projecte impulsat fa tres anys per Càritas i l'Ajuntament de Manresa, amb el suport del Fòrum i altres entitats.

Enguany, s'han habilitat sis pisos que se sumen als nou ja existents durant els últims tres anys. D'aquesta manera, persones en risc d'exclusió social poden accedir a un habitatge digne a canvi de la rehabilitació de l'espai. Dels sis pisos rehabilitats enguany, tres són al Centre Històric.

Les entitats impulsores posen en contacte propietaris de pisos buits que no tenen els recursos econòmics necessaris per a la seva rehabilitació però que volen millorar-ne les condicions amb persones que no tenen un habitatge o sí que en tenen però no està en condicions d'habitabilitat.

Les hores invertides en la millora de l'edifici es tradueixen en una carència de lloguer, que permet als futurs inquilins no haver de pagar una quantitat mensualment als propietaris durant els pròxims 3 anys. A partir d'aleshores, pagaran un preu social de 2 euros per metre quadrat.

«Pisos que estaven en desús ara es podran tornar a activar i oferir l'oportunitat a persones en risc d'exclusió a tenir una vida diferent», explicava Eduard Farràs, cap d'obra, ahir dins d'un dels habitatges. «Estem molt satisfets amb el projecte», destacava la directora de Càritas Manresa, Josefina Farrés. L'Ajuntament de Manresa renovarà l'acord amb Càritas per a la quarta edició del projecte.