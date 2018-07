Projecte de Masoveria Urbana: divisió dels costos entre propietaris i inquilins

El Projecte de Masoveria Urbana brinda l'oportunitat a persones en risc d'exclusió social d'accedir a un habitatge digne a canvi de la seva feina en la rehabilitació de l'immoble. La divisió dels costos entre els inquilins i els propietaris es reparteix de tres maneres principals.

Una és la mà d'obra dels masovers, que fa que no hagin de pagar el lloguer durant tres anys. Aquest cost es compensa amb les hores invertides durant la rehabilitació. Els masovers han treballat cinc hores diàries durant mig any per a la millora dels sis habitatges del projecte.

El segon és el material necessari per a la millora de les instal·lacions de la finca com la cuina o la instal·lació elèctrica, que va a càr-rec dels propietaris.

I el tercer és la despesa gestionada per Càritas, que inclou la coordinació del projecte, amb l'arquitecte o el cap d'obra, així com les eines necessàries per al treball dels masovers.