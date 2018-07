El castell de focs anirà precedit d'activitats de lleure i seguit de concerts

Una de les novetats que s'han desvelat de la Festa Major de Manresa és que el dia del castell de focs, el diumenge 26 d'agost, serà diferent, perquè hi haurà activitats al parc de l'Agulla abans i després de la pirotècnia.

L'activitat començarà les 11 del matí a base de proves esportives infantils amb la participació dels pares, rocòdrom i tirolina i, per als més petits, ludoteca i inflables. A partir de les 6 de la tarda, discjòqueis i zona de food trucks. Hi actuaran DJ Luxury (France), Edu Natored (Hotel W, CDLC i Opium) i Ivan Garcia (Menfis 2010-15). Hi haurà jugadors del Baxi Manresa i ioga per a nens amb contes.

Després de l'espectacle piromusical, 10a Trobada de Bateries amb la participació de Gossos, Pemi Fortuny, Zàping, Gerard Quintana, Xavi de la Iglesia i Arnau Tordera, que faran dues o tres cançons en directe que els bateries acompanyaran.