La plaça Sant Domènec acull la 7a edició de la Festa Intercultural de Manresa

Aquest proper dissabte 7 de juliol, tarda i vespre, tindrà lloc a la plaça Sant Domènec la setena edició de la Festa Intercultural de Manresa, organitzada des del Programa d´Acollida de l´Ajuntament, i que comptarà amb la presència de diverses entitats de la ciutat per tal de mostrar la gran diversitat cultural d´una ciutat que compta amb població provinent de 110 països diferents.



La Festa Intercultural ha estat any rere any una mostra de la diversitat cultural, religiosa i social que conviu a Manresa. L´acte permet compartir en un mateix espai tot allò de bo que aquestes entitats poden oferir: coneixement de les activitats que duen a terme al llarg de l´any, música, ball, gastronomia, artesania, i apropament directe entre els veïns i veïnes de la ciutat.



La inauguració de la festa tindrà lloc a les 17.30h de la mà de la regidora de Cohesió Social, Gent Gran i Salut de l´Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, començant tot seguit les actuacions per part de les diferents entitats convidades.



Es preveu finalitzar totes les activitats cap a la mitjanit. Al llarg de tot aquest temps es podrà gaudir de diversos espectacles de ball i música de casa nostra i altres països d´Europa, de l´Àfrica i Amèrica Llatina.



A l´entorn de la plaça de Sant Domènec es podrà trobar un conjunt d´estands on es podrà conèixer de primera mà les diferents entitats convidades, les seves activitats, i gaudir d´una petita mostra gastronòmica i d´artesania. Enguany es podran trobar estands d´entitats de bolivians, equatorians, colombians, camerunesos, ghanesos, senegalesos, romanesos, argentins, iorubes-nigerians, Associació de dones de Marroc Al Noor, Associació cultural islàmica del Bages, Associació cultural xinesa de Manresa i la Federació d´Associacions de Veïns de Manresa, a banda dels castellers i Manresa Flamenca que actuen però hi no posen parada.



Com altres anys, hi haurà la possibilitat de poder efectuar donacions de sang a través de la Unitat Mòbil del Banc de Sang i Teixits que s´ubicarà a la mateixa plaça Sant Domènec.



El programa d´actuacions:

17.30h: Inauguració de la festa, a càrrec de la regidora Mercè Rosich



17.35h - 18.05h: Colla castellera Els Tirallongues



18.10h - 18.40h: Associació Africana de Solidaritat



18.45h - 19.15h: Associació cultural romanesa de Manresa



19.20h - 19.50h: Associació boliviana 6 d´agost



19.55h - 20.25h: Associació d´equatorians de Manresa



20.30h - 21.00h: Associació cultural Oodua d´Espanya



21.05h - 21.35h: Associació de ghanesos del Bages



21.40h - 22.10h: Associació cultural argentina de Manresa



22.15h - 22´45h: Associació d´amics del Senegal de Manresa



22.50h - 24.00h: Manresa Flamenca

La plaça Sant Domènec acull aquest dissabte la 7a edició de la Festa Intercultural de #Manresa

I finalització de la festa.