Ricard Tomàs, adjunt a gerència fa més de 5 anys, descavalcat a mig procés

La contractació d'Antoni Ventura com a gerent d'Aigües de Manresa frena la progressió del número 2 de la companyia municipal, Ricard Tomàs, que fa més de 5 anys que, a banda de ser director d'Operacions, tenia el càrrec d'adjunt a gerència.

Tomàs va ser un dels més de la desena de candidats que es van presentar per ocupar el càrrec de gerent d'Aigües de Manresa. Després d'un primer procés de selecció en van quedar 8 i Tomàs seguia entre ells. El pas següent es va fer perquè quedessin 3 finalistes i aquí l'adjunt a gerència, de 62 anys d'edat, ja no hi va ser.

Treballadors inquiets



La sortida d'escena de Josep Alabern va viure un significatiu episodi el dia que el fins ara gerent d'Aigües de Manresa va fer públic que es jubilava el 30 de juny.

Va ser el divendres 23 de març quan Alabern va comunicar que deixava el càrrec per jubilació, acompanyat per l'alcalde Valentí Junyent, i a la roda de premsa convocada a l'ajuntament s'hi van presentar representants dels treballadors d'Aigües de Manresa, sorpresos perquè s'anés a fer públic un pas molt important del qual no tenien coneixement i volien sentir-ho en primera persona.

La roda de premsa es va dur a terme amb treballadors situats darrere dels periodistes per no perdre-se'n cap detall. Alabern va explicar que hi havia previst que aquell mateix dia tots els treballadors de l'empresa rebessin una carta seva de comiat en què demanava que es tingués en compte «la filosofia que he intentat transmetre tots aquests anys: la d'empresa pública al servei de les persones, i que continueu, com heu fet fins ara, amb treball i dedicació a l'empresa i a la societat».