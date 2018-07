La Universitat Catalana d'Estiu s'estrena a Manresa

Institucions i entitats que han fet possible la UCE a Manresa

Institucions i entitats que han fet possible la UCE a Manresa AJM

Ha arribat el dia. La Universitat Catalana d'Estiu, que celebra els 50 anys a Prada, per primera vegada tindrà una extensió, a Manresa, que aquest any és Capital de la Cultura Catalana. Des del dijous 5 de juliol fins dimarts, dia 10, la capital del Bages serà epicentre d'activitats acadèmiques i culturals del país.

La inauguració de la UCE serà al migdia a l'institut Lluís de Peguera, amb la lliçó inaugural a càrrec del rector de la Universitat de Glasgow, Aamer Anwar, també advocat defensor de l´exconsellera d´Ensenyament Clara Ponsatí.

Classes dels cursos universitaris de 9 a 12 del matí, un acte destacat al migdia sobre temes d´actualitat amb personatges rellevants, debats a les 4 de la tarda, cinefòrum a les 6 i un concert per tancar la jornada. Aquest és l´esquema del programa d´activitats de la UCE.

La universitat, que té lloc a Prada (el Conflent) cada mes d´agost des de 1968, arriba enguany també a Manresa. L'Institut Lluís de Peguera, que serà l´escenari de les activitats acadèmiques de la UCE Manresa coincidint amb la commemoració del 90è aniversari del centre.

Anwar encapçala la llista de personalitats que durant aquests dies passaran per la capital del Bages, entre els quals hi haurà destacats polítics, experts reconeguts en diferents matèries i altres personatges de diversos àmbits. Com a acte de cloenda, és previst que se celebri una activitat vinculada amb l´Any Fabra, amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra.

Al matí, hi haurà activitat acadèmica, amb cursos de diverses temàtiques (Ciències de la Natura; Ciència i Tecnologia; Ciències de la Salut; Salut i Nutrició; Història; i Literatura).

Noms destacats

A la tarda, les activitats de la UCE es traslladaran a l´Espai Plana de l´Om. A les 4 de la tarda hi haurà debats i diverses projeccions, que donaran pas a un cinefòrum a partir de les 6 amb la participació de noms destacats en cada una de les temàtiques que es tractin.

La llibreria d´Isabel Coixet obrirà un debat sobre el llibre en català el divendres 6 de juliol. L´endemà, dissabte 7, Incerta glòria d´Agustí Villaronga donarà peu a un intercanvi d´opinions sobre si la guerra civil espanyola és una qüestió no resolta.

Diumenge, dia 8, es presentarà el documental sobre els fets de l´1 d´octubre amb l´assistència del seu productor, Jaume Roures. I el dilluns 9 tindrà lloc una sessió de curtmetratges per reflexionar sobre la problemàtica del cinema en català. En aquestes sessions, les persones matriculades tindran prioritat, si bé seran obertes al públic en general si queden places lliures.

Les jornades de la UCE a Manresa acabaran cada dia amb un concert a la plaça Major, a partir de les 10 del vespre. Obrirà el foc dijous, dia 5, Projecte Mut; i seguiran La Vella Dixieland, divendres; Gossos, dissabte; Txell Sust i Gemma Humet, diumenge; i Guillem Albà i la Marabunta posaran el punt i final a aquests concerts dilluns. Tots aquests espectacles seran gratuïts i oberts a tothom, s´hagi o no matriculat a l´UCE.

A banda de les activitats esmentades, hi haurà també algunes visites turístiques a Manresa i a altres indrets de la comarca del Bages. També és previst que hi hagi la presència de dirigents polítics, que s´aniran confirmant en funció de les seves agendes.

El cartell de la 50a edició de la UCE és obra del prestigiós artista català Jaume Plensa i porta com a lema un vers de Miquel Martí i Pol que fa referència als fets que ha viscut Catalunya recentment: "I tanmateix, la remor persisteix".

La Universitat Catalana d´Estiu a Manresa neix de la col·laboració de la Fundació UCE amb l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori, Gest!, entitat impulsora d'aquesta iniciativa, i compta amb el suport de l´Ajuntament de Manresa.

Podreu trobar més informació i el programa definitiu d'aquesta edició a la web de la UCE Manresa: www.uce.cat