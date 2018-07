Comiat solemne i d'agraïment a mossèn Josep Maria Gasol i Almendros

El toc de campanes de difunts ja no es fa servir a la Seu. Ahir, però, es va tocar per anunciar el comiat de mossèn Josep Maria Gasol i Almendros. Mort dilluns als 93 anys, l'adeu a l'arxiver i cronista oficial de Manresa va aplegar més de dues-centes persones, entre les quals, membres del Govern manresà encapçalats per l'alcalde i historiadors i professionals lligats al patrimoni. El taüt va entrar i sortir per la porta que dona al parc de la Seu, on es va poder aparcar. El bisbe de Vic va oficiar la missa amb 25 preveres i clergues. Va destacar que la setmana passada va celebrar amb Gasol els 70 anys de la seva primera missa, en va destacar «la seva estimació per Manresa» i li va agrair el seu servei.- G. C.