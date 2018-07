Aamer Anwar: «Franco estaria molt orgullós de l'Estat espanyol»

A Catalunya hi ha el procés i, al seu voltant, un seguit de professionals de les lleis representant els empresonats i exiliats que han esdevingut figures mediàtiques. Una d´elles és Aamer Anwar, l´advocat de l´exconsellera d´Ensenyament establerta a Escòcia Clara Ponsatí. Anwar, rector de la Universitat de Glasgow, va ser l´encarregat, ahir, de fer la lliçó inaugural de la UCE a Manresa sobre «Drets humans, democràcia i euroordres».

Va traduir al català l´anglès amb accent escocès d´aquest gentleman del dret Anna Arqué, responsable d´afers internacionals de la UCE, que va explicar a Regió7 que Anwar havia fet nit a a L´Hotelet del Passeig i que la seva amistat neix del paper d´Arqué com a portaveu dels Països Catalans a la International Commission of European Citizens.

En la seva intervenció, Anwar va criticar durament la situació actual amb afirmacions en les quals no es va mossegar gens la llengua. Va afirmar que «si Franco s´aixequés de la tomba estaria molt orgullós de l´Estat espanyol». Un dels diversos aplaudiments que va rebre el lletrat va ser quan va afirmar que Catalu-nya acabarà sent independent i que el dubte no és si ho serà, sinó quan. L´aplaudiment de comiat el va precedir una declaració igual de contundent amb què va cloure el seu discurs: «Si la Clara guanya, guanya Catalunya, i si Catalunya guanya, guanya Escòcia». Va recordar l´inici del seu judici a la cort d´Edimburg el 30 de juliol vinent i va afirmar que Ponsatí tindrà «el millor equip legal». Alhora, però, va recordar que, a diferència de l´Estat espanyol, els recursos són limitats i pot anar per llarg –«dos o tres anys», va calcular per a aquest diari. Per això va convidar els presents a fer aportacions al micromecentatge per ajudar-la perquè no acabi a la presó durant 33 anys ni quedi atrapada a l´exili. Va sentenciar que «el silenci no és una opció per a aquells que estem al costat de la justícia».

Però, què fa un escocès defensant una exconsellera, al marge que ella sigui catedràtica a la universidad escocesa de Saint Andrews? Anwar, que té un currículum professional marcat per la defensa dels drets humans, era a Barcelona el 17 d´agost de l´any passat quan hi va haver l´atemptat a la Rambla. Allà, va explicar ahir, va veure el millor i el pitjor de la humanitat i es va prometre que si algun dia podia ajudar el poble de Catalunya, ho faria.

Al matí va visitar l´ajuntament de Manresa, on va entrar al saló de sessions, seu de l´aprovació de les Bases de Manresa, i va signar el Llibre d´Honor de la Ciutat. Demanat per aquest diari sobre les seves impressions, va dir que s´havia «sentit honorat» per la invitació.



Amb amor i solidaritat per als manresans i catalans



En la dedicatòria que va deixar Aamer Anwar al Llibre d´Honor de la Ciutat saluda «el coratge dels catalans, els somnis i aspiracions de llibertat i de justícia dels quals no han mort mai. Un dia s´aconseguiran». L´acaba dedicant «amor i solidaritat a la gent de Manresa i de Catalunya» i amb la seva signatura i la data, a la foto.