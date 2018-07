Els canvis introduïts pel tall a Sant Ignasi porten cotxes a anar en direcció prohibida

Els canvis introduïts al carrer de Sant Marc lligats amb les obres a la Via de Sant Ignasi que han obligat a tallar-la han buidat de cotxes el barri de les Escodines com exigien els veïns. A canvi, han deixat els conductors ben despistats. El motiu és que continuen pujant pel carrer de Sant Marc des de la rotonda amb el mateix nom i, quan són a l'altura del Camí de la Cova, se'ls obliga a recular, cosa que fan alguns, però no tots. Com ha pogut comprovar aquest diari, la meitat dels vehicles continua cap a la Via de Sant Ignasi.

La urbanització del tram entre el carrer de Vidal i Barraquer i la plaça de Sant Ignasi obliga a tenir completament tallada durant dos mesos la Via de Sant Ignasi, que durant els tres següents només tindrà un carril. El tall va començar el dia 26 de juny de matinada. L'Associació de Veïns de les Escodines va posar el crit al cel de seguida perquè la gran majoria de vehicles que arribaven a la plaça de Sant Ignasi, on hi ha un cantó del tall, continueven cap al carrer de les Escodines. Fins i tot van amenaçar de tallar al trànsit el barri l'endemà mateix si l'Ajuntament no ho resolia, i assegura que no era com havien quedat quan en van parlar en les diferents reunions mantingudes.

La solució de l'Ajuntament ha estat mantenir obert l'accés des de la rotonda de Sant Marc, on hi ha el mateix cartell ambigu del primer dia indicant que la Via de Sant Ignasi està tallada i l'accés per als vehicles que vagin a l'aparcament Centre Històric, a la Cova i a la Seu. El canvi més important és el que s'ha fet a l'altura del Camí de la Cova, on dos senyals hi prohibeixen l'entrada i s'obliga els cotxes a donar la volta per tornar cap a la rotonda passant per la illeta del Camí de la Cova. Amb cara de no entendre res, hi ha conductors que obeeixen; altres, però, continuen recte amunt. En aquest nou escenari hi ha un tercer element a tenir en compte. La perillosa coincidència dels cotxes que baixen alegres pel Camí de la Cova i es troben els que giren just al punt on ells arriben.