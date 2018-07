L'Ajuntament cobrirà a l'estiu les necessitats dels menors usuaris de Serveis Socials

A través de Serveis Socials es duran a terme tres accions extraordinàries que consisteixen en: l´ampliació de l´horari del casal d´estiu als centres oberts de la ciutat; l´entrega de targetes nominals per l´adquisició d´aliments; i ajudar econòmicament a l´Associació de veïns de les Escodines que organitzen activitats del lleure.

A l´estiu els infants i adolescents atesos pels Serveis Socials deixen d´anar a escola i en conseqüència es queden sense beca de menjador i sense recursos de lleure. Per cobrir aquestes mancances l´Ajuntament de Manresa portarà a terme tres accions extraordinàries amb l´objectiu d´omplir aquest buit d´atenció.



S´amplia l´atenció al Casal d´Estiu

Una de les accions consisteix en l´ampliació de l´horari d´atenció del casal d´estiu als centres oberts de la ciutat durant els mesos de juliol i agost que passa ha ser de 6 hores, de 8.30 a 14.30 h, i en els quals es proporciona l´esmorzar i el dinar als 60 infants que hi són atesos actualment.

Els centres oberts són el de La Font (Grup La Font dels Capellans, 11, escala 1), el Sergi Aguilera (Bernat Oller, 14-16) i La Xalesta (Grup La Balconada, C. Comerç, 14).

Aquests casals estan pensats com un servei de continuació dels centres oberts municipals que ja funcionen durant el curs, i tenen per objectiu atendre infants i adolescents en situació de risc, potenciar l´aprenentatge i compensar els dèficits socioeducatius que es presentin.

Així, l´estada als casals garanteix una alimentació equilibrada i saludable a tots els joves, i a més, es continua oferint a les famílies el suport socioeducatiu que es dóna durant la resta de l´any, ja que s´hi realitzen diferents activitats esportives, de lleure (piscina i jocs grupals), educatives (tasques de suport escolar i tasques d´higiene personal).

L´ampliació del Casal d´Estiu als centres oberts, que es por dur a terme gràcies al suport dela Generalitat, suposarà la contractació de més persones i d´un servei de càtering pel dinar del migdia. El cost del projecte és de 45.675€.



Targetes per l´adquisició d´aliments

La segona acció és continuar el projecte que es va engegar l´any passat i que consisteix en lliurar unes targetes nominals, amb import limitat, per l´adquisició d´aliments en un establiment determinat i estan actives els mesos de juliol, agost i setembre.

Els Serveis Socials municipals determinen les persones beneficiàries de les targetes i la Creu Roja Manresa entrega les targetes a les famílies i fa el control del programa. Aquest suport s´oferirà als infants que han tingut la beca de menjador del 100% i els que han estat complementats per l´Ajuntament de Manresa, 702 infants, i que no disposen d´ajuda d´aliments per part de l´ajuntament o altra entitat social durant aquests mesos d´estiu.

Aquest any s´han destinat 50.000€ a les targetes i es calcula que s´arribarà a 480 infants.



Acció de suport a les activitats de lleure de l´AVV les Escodines

La tercera acció és donar suport econòmic a l´Associació de Veïns de les Escodines que per quart any consecutiu portaran a terme un servei diari a infants durant l´estiu, en horari de dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h. El centre oferirà, des del 30 de juliol al 7 de setembre, un servei d´activitats gratuït a 40 infants de 3 a 16 anys de famílies ateses pels Serveis Socials.

Durant les tres hores que dura el casal es duran a terme activitats de lleure, organitzats amb tres grups d´edats diferents i se´ls donarà un berenar complet. El cost d´aquesta acció voreja els 6000 €.