L'Ajuntament de Manresa fa retrocedir l'endeutament als nivells de l'any 2003

Continua la baixada en picat de la corba de l'endeutament municipal. El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, ha calculat que a final del 2018 l'endeutament estarà situat entre els 41 i els 42 milions d'euros.

Això vol dir restar uns 6 milions d'euros més als 47,4 milions de deute amb els quals es va tancar el pressupost del 2017 i fer-lo retrocedir als nivells del 2003.

L'endeutament de l'Ajuntament de Manresa es va anar enfilant de forma ininterrompuda fins que va tocar sostre l'any 2011 amb gairebé 84 milions d'euros.

Des d'aquell punt i coincidint amb l'entrada en vigor de mesures de control del deute de les administracions municipals, per part de les administracions superiors, i el canvi de govern tripartit a alcaldia convergent la reducció ha estat continuada. Si es compleix la previsió del regidor d'Hisenda, a final d'any s'haurà reduït l'endeutament a la meitat, el que vol dir que s'hauran retornat als bancs més de 40 milions d'euros en plena crisi econòmica al llarg de 7 anys.

Segons ha explicat el regidor d'Hisenda, «els recursos són els que són i fa anys que estem instal·lats en xifres de retorn als bancs de 8 i 9 milions d'euros, i amb els interessos anem a xifres d'11 i 12 milions».

Es tracta d'enormes quantitats de diners que corresponen a recursos ordinaris de l'Ajuntament que marxen cap a les institucions financeres «en detriment dels serveis de la casa, però hi va haver una fase d'endeutament molt forta que l'hem d'anar apaivagant, l'hem d'anar assumint».

I això com es fa? Sala explica que «a base de recursos ordinaris que en comptes de destinar-los a una cosa els hem de dedicar a una altra». I afegeix, «té solució això? Sí que en té, vàries, però totes dolentes perquè l'única bona és augmentar els ingressos i això passa per augmentar els impostos, i en època de crisi no és el més fàcil».

Segons Sala, a partir del 2019 o 2020, com que «ens haurem endeutat molt poc els darrers anys, a mesura que amortitzem els préstecs vells hi haurà un període que no hi haurà préstecs nous i les devolucions als bancs seran molt més baixes. Això seran recursos del pressupost que s'alliberaran i es podran destinar a inversió pagada amb recursos ordinaris per millorar serveis».