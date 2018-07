Manifestació festiva perquè l'escola popular no sigui desnonada de Sobrerroca

Convocades per la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el capitalisme (PAHC), més de 250 persones es van manifestar aquest dijous al vespre al carrer per dir que «l'escoleta popular no marxa», davant l'amenaça de desnonament.

Encapçalada pels nens i nenes de l'escoleta i amb el lema «L'escola popular es queda», la manifestació cridava càntics com «ningú no ens farà fora, la PAHC està a la vora» i «ens quedem al Sobrerroca», que és el vial on està.

Durant tot el recorregut, iniciat a la Plana de l'Om, la manifestació va anar acompanyada de balls de bastons i música. Va acabar amb castells a la plaça Major, després d'haver passat per Sant Domènec, la plaça d'Europa i el carrer de Sobrerroca, on van treure una pancarta davant l'escoleta.

La PAHC va alertar que l'escola popular està en perill de desnonament davant la denúncia de la SAREB, propietària de l'immoble. El proper dia 17 de juliol se celebrarà el judici.

Eric López, acompanyant de l'escola popular, va explicar que volen continuar «en el mateix espai que els últims dos anys», en el qual ja s'han fet inversions. En concret, van aconseguir 15.000 euros per fer-hi reformes.

L'escola va obrir a la tardor del 2016 i actualment acull 58 infants per fer reforç escolar.