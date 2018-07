Més de 60 milions d'euros han anat a parar als bancs els darrers sis anys

Les xifres maregen. Els 6 darrers anys l'Ajuntament de Manresa ha pagat als bancs la morterada de 60,8 milions d'euros.

D'aquesta quantitat, 48,8 milions correspon a retorn de capital dels préstecs i 12 milions d'euros són interessos.

Són una mitjana de 2 milions d'euros d'interessos l'any, el que vol dir prop de 5.500 euros cada dia.

L'any 2012, perquè es visualitzés el canvi de cicle, es va pagar als bancs, entre amortització i interessos, la xifra rècord d'11,5 milions d'euros. L'any següent, el 2013, va ser la segona xifra més elevada: 11,3 milions. A partir d'aquí, el 2014 van ser 10,8 milions; el 2015, 8 milions; el 2016, 9 milions i el 2017, 10,2 milions.





Cara i creu



Però, què passava els anys anteriors? Doncs els 6 anys anteriors, del 2006 al 2011, l'Ajuntament va pagar als bancs 48,4 milions d'euros. Per una part es tracta d'una xifra notablement inferior als 60,8 milions dels 6 anys posteriors (del 2012 al 2017). Però hi ha un altre problema. L'any 2010, per exemple, es va pagar als bancs 8,2 milions. És una quantitat més baixa que la mitjana del darrer sexenni, però el que és més important és que l'amortització de capital era força més baixa, 4,7 milions, i els interessos més alts, 3,5 milions.

Per contra, si ens centrem en l'amortització de capital, els darrers 6 anys s'han retornat gairebé mig centenar de milions d'euros de capital. Les xifres més altes són les dels anys 2012, 2013 i 2017 amb 8,9 milions d'euros cada exercici. La xifra menor va ser els 6,1 milions de l'any 2015.

Un bon retorn de capital és imprescindible per abaixar el nivell d'endeutament, sempre que estigui per sobre dels nous deutes que es puguin contreure. Combinat amb uns interessos baixos.