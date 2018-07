Només 2 de 44 comerciants voten ampliar les fotomultes a tot el carrer de Sobrerroca

Dels 56 membres de l'Associació de Comerciants del carrer de Sobrerroca, la plaça Major, carrer Sant Miquel i voltants, 44 van exercir el seu dret a vot sobre la proposta de l'Ajuntament de Manresa d'ampliar l'abast de les fotomultes a tot el carrer de Sobrerroca, i només dos s'hi van mostrar a favor.

Aquesta és la conclusió extreta de l'assemblea urgent celebrada dimecres al vespre, en la qual 42 titulars de botigues de l'associació es van posicionar directament o van delegar el seu vot.

El posicionament majoritari seria que la càmera de fotomultes continuï després del xamfrà del carrer de Sobrerroca amb el passatge dels Amics, com en l'actualitat, i que no sigui traslladada al xamfrà amb el Joc de la Pilota, com proposa l'Ajuntament per tal d'aconseguir ampliar l'illa de vianants del centre històric.

Una altra de les conclusions va ser demanar una reunió urgent amb el govern municipal a la qual puguin assistir tots els socis de l'associació que vulguin expressar la seva opinió.

Els comerciants consideren majoritàriament que ampliar l'espai controlat per fotomultes sense solucionar el tema de l'aparcament que es perdrà a la plaça Mil-centenari, amb la construcció del camp de futbol, seria un error.

Preparen la protesta



També demanen a l'Ajuntament que no actuï a base de fets consumats, sinó que es puguin consensuar les mesures a prendre.

En el cas que de la reunió amb l'Ajuntament no surti l'aigua clara, convocaran una altra assemblea per decidir mesures a prendre.

De moment han començat a preparar cartells per posar a l'exterior de les botigues que expressen que no estan conformes amb l'ampliació del control d'accés de vehicles mitjançant fotomultes a tot el carrer de Sobrerroca.

Un altre aspecte de preocupació per a molts botiguers és que la mesura estronqui la recuperació de baixos comercials amb la implantació de nous negocis que s'està produint, després d'anys de saldo negatiu en el recompte que duen a terme els mateixos comerciants.