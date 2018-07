Nou endarreriment del Bus Exprés entre Manresa i Barcelona

Nou endarreriment del servei de Bus Exprés entre Manresa i Barcelona. No entrarà en vigor a la primavera, com s'havia anunciat inicialment, ni el 9 de juliol. La darrera data feta pública pel departament de Territori de la Generalitat és l'11 de juliol, dimecres. El nou servei l'oferirà la concessionària de la línia: l'empresa Monbus.

El departament de Territori ha explicat que el motiu d'aquest nou endarreriment és que usuaris havien demanat ajustos en els horaris que ha calgut pactar i que seran implementats.

Els nous busos Exprés.cat enllaçaran Manresa i Barcelona i Olesa i Barcelona. L´actual línia que fa el recorregut Manresa – Monistrol de Montserrat – Olesa de Montserrat – Barcelona es desdobla en dos nous serveis d´altes prestacions per adaptar-se a les necessitats de mobilitat dels usuaris.

Més del doble de directes

En el cas de les comunicacions entre Manresa i Barcelona el nou servei duplica les expedicions directes entre les dues ciutats els dies feiners. D´aquesta manera, es disposarà de 22 expedicions des de Manresa en direcció a Barcelona quan ara n´existeixen 11. En sentit contrari, el nombre d´expedicions directes passarà de les 8 actuals fins a les 19. Aquestes expedicions permetran guanyar 10 minuts en el temps de trajecte respecte a les expedicions que realitzen tot el recorregut.

Els horaris de les expedicions directes s´han ajustat a les franges de major demanda, és a dir, a primera hora del matí en direcció a Barcelona i durant la tarda en direcció a Manresa. Pel que fa al recorregut, s´ha dissenyat per garantir la màxima velocitat comercial i intentar eludir al màxim les situacions de congestió. Així, les expedicions en direcció a Barcelona circularan per la C- 16 mentre que les tornades a Manresa mantindran el recorregut per la B-23 i la C-55, ja que així es garanteix una major celeritat de sortida des de les parades situades a la Zona Universitària de Barcelona.

Exprés Olesa de Montserrat-Barcelona

Amb la reestructuració de l´oferta dels serveis de bus en el corredor Manresa–Olesa i Barcelona s´estableixen també noves expedicions directes entre Olesa de Montserrat i Barcelona de forma que es posa en funcionament el servei exprés e23, que disposarà d´una nova oferta de serveis específicament pensada per atendre la mobilitat dels ciutadans d´Olesa de Montserrat. En aquest cas es posaran en servei 13 expedicions en sentit Barcelona, de les quals 10 sortiran de Monistrol de Montserrat per atendre la mobilitat d´aquest municipi. Hi haurà 16 expedicions en direcció a Barcelona.

A Barcelona, la major part dels busos faran parada a Ronda Universitat però també n´hi haurà d´altres que ho faran a la de Maria Cristina, a l´avinguda Diagonal, especialment per reforçar les comunicacions vinculades a la mobilitat universitària i tenint en compte la possibilitat de fer intercanvi modal amb el servei de metro de l´L3, el tramvia i els busos urbans.

Agost, caps de setmana i festius

Els nous serveis també incorporen més expedicions el mes d´agost. Així, es passa d´un total de 18 anades i 18 tornades a 24 anades i 24 tornades, de dilluns a divendres feiners del mes d´agost. D´aquestes noves expedicions (6 d´anada i 6 de tornada), una correspon al servei exprés e22 i cinc a l´e23.

També es millora l´oferta els caps de setmana i festius. S´unifiquen totalment els horaris i es passa de 10 anades i 10 tornades a 13 en cada sentit. D´aquestes noves expedicions (3 anades i 3 tornades), una correspon a l´exprés e23. Les altres dues realitzen tot el recorregut.

A banda d´aquests serveis específics exprés des de Manresa i Olesa amb Barcelona se seguiran mantenint un seguit d´expedicions que realitzaran tot el recorregut entre Manresa, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat i Barcelona per tal de complementar l´oferta de serveis als usuaris i garantir una adequada cobertura de la mobilitat interna entre aquests municipis.

Amb aquesta actuació es preveu donar solució als problemes plantejats en el servei actual entre Manresa-Olesa i Barcelona oferint uns serveis diferenciats per a cada ciutat que garantiran la disposició de places suficients per a atendre la demanda existent i amb horaris ajustats a les necessitats de cada municipi.

En tot cas, el Departament de Territori i Sostenibilitat continuarà amb el seguiment de control i auditoria del servei per tal de verificar que la nova oferta de servei s´ajusta a les necessitats dels usuaris.

La posada en servei dels nous busos exprés anirà acompanyada del conjunt d´elements de servei i qualitat que formen part de la xarxa exprés.cat amb una imatge diferenciada i Wi-Fi i premsa gratuïta a bord. Així mateix, mitjançant el web de l´operador, La Hispano Igualadina, els usuaris podran consultar dels seus mòbils els horaris de prestació del servei per tal de poder disposar d´una informació actualitzada online.

Quatre nous busos

Per a la prestació d´aquests serveis exprés l´operador incorpora quatre nous autobusos, dos per als serveis exprés i els altres dos per a la línia regular que efectua totes les parades. Els vehicles, Setra-Mercedes Benz, compleixen la norma EURO VI i categoría C de respecte mediambiental. Disposen dels sistemes de seguretat activa: EBS, ABS, ESP, ASR, BAS, ROM i LAC, i compten amb avisador de canvi de carril, frenada autònoma, sistema d´inclinació per a facilitar l´entrada i sistema de detecció i extinció automàtica d´incendis. Els busos són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i disposen d´una plaça per a cadira de rodes.

Desplegament a tota la demarcació

Amb la posada en marxa d´aquests dos nous serveis exprés es completen els serveis de busos d´altes prestacions previstos a la demarcació de Barcelona. No obstant això, la bona experiència en la posada en servei d´aquesta xarxa pot fer necessari la seva ampliació en un futur.

La xarxa de busos d´altes prestacions exprés.cat que desplega el Departament de Territori i Sostenibilitat ha transportat l´any 2017 16,18 milions de viatgers, el que suposa un 58% més que l´any 2016, quan el nombre d´usuaris va ser de 10,26 milions. Aquest increment s´explica tant per l´augment de la demanda com per la posada en servei de noves línies. Concretament, l´any passat en van entrar en funcionament 6, repartides per tot el territori, que s´afegien a les 30 que ja donen servei des de l´any 2012. L´increment mitjà de viatgers en aquests 36 corredors l´any 2017 ha estat del 9,6%.

La incorporació dels serveis a la xarxa exprés.cat comporta un seguit d´avantatges per als usuaris, com ara millores en la informació, comoditat i capacitat dels serveis.

Més freqüències i trajectes

El nou servei de Bus Exprés entre Manresa i Barcelona, tal com havia anunciat inicialment la Generalitat i

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va anunciar que Manresa disposaria del servei Bus Exprés a la primavera, el que donaria més freqüències i trajectes directes a Barcelona.

D'aquesta manera, la capital del Bages entrarà dins la xarxa de Bus Exprés, que a hores d'ara ja té més d'una quarantena de línies. Les xarxes d'altes prestacions són serveis d'autobusos que es caracteritzen per la seva alta freqüència; l'ús de vehicles moderns i accessibles; velocitat comercial alta; informació en temps real, circulació per carrils segregats i una gran demanda.

Per donar resposta al gran increment de la demanda de serveis de transport interurbà amb autobús, la Generalitat desplega la implantació d'aquesta xarxa de vehicles d'altes prestacions, que inclou les línies d'autobusos interurbans amb més demanda de cada demarcació, amb el nom d'Exprés.cat.



L'auditoria, també pendent

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va posar en marxa a final de l'any passat el mecanisme per encarregar una auditoria de la línia de transport públic en autobús entre Manresa i Barcelona, que opera Monbus. Es va anunciar que quedaria enllestida a la primavera i són molts els usuaris que encara l'esperen.



Els nous horaris

Per consultar els nous horaris del servei de juliol a setembre cliqueu aquí.

Per consultar els horaris d'agost i caps de setmana cliqueu aquí.