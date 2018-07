Novament queden alumnes sense plaça al batxillerat artístic

L'oferta de places de batxillerat artístic a la comarca ha estat de nou notòriament inferior a la demanda existent, fet que significa que uns 25 alumnes no hi podran accedir el curs que ve, com ja va passar en l'anterior.

Al Bages, només l'institut Lluís de Peguera ofereix aquests estudis. A la Catalunya Central també s'imparteix a Gironella, però no hi ha un servei adequat de transport públic per accedir-hi. El Peguera ha sol·licitat poder oferir un curs de batxillerat d'arts nocturn, però la posició del departament d'Ensenyament de la Generalitat és de no ampliar l'orfeta d'aquests estudis.

Cap sortida

La directora de l'institut Lluís de Peguera, Assumpta Pla, ha explicat que «el curs passat vam insistir molt i vam demanar una reunió amb els serveis territorials per parlar del tema i poder oferir un curs nocturn de batxillerat d'arts. De matí no pot ser perquè no tenim més aules. Ens van dir que no, que ni el matí ni en el nocturn. Que no s'ampliava l'orferta de batxillerat d'arts».

Pla assegura que «a nosaltres ens sap molt greu perquè a aquestes famílies no els pots oferir cap sortida». Les famílies, per la seva banda, reclamen solucions.