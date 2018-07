Sor Lucía Caram participa en una recepció del Papa a Open Arms

La monja manresana Sor Lucía Caram ha participat en una recepció del Papa a la ONG Pro Activa Open Arms al Vaticà. El Papa ha dedicat unes paraules en espanyol als rescatadors que rastregen la Mediterrània per salvar la vida dels emigrants que viatgen a la deriva. Els ha agraït que encarnin"la paràbola del Bon Samarità ".



"Gràcies per encarnar avui la paràbola del Bon Samarità, que es va aturar a salvar la vida d'un home sense preguntar-li quin era la seva procedència, els seus motius o els seus documents. Simplement va decidir fer-se càrrec i salvar-li", ha dit Francesc.



El Pontífex ha fet aquestes consideracions en una missa celebrada a l'Altar de la Càtedra de la Basílica de Sant Pere a la qual han assistit unes 200 persones, entre les que hi havia membres de l'Open Arms, alguns refugiats i també persones que es dediquen a la seva assistència, com la monja manesana Sor Lucía Caram.



Durant l'homilia, Francesc ha lamentat la "hipocresia estèril" dels que dels que construeixen murs davant els que tenen dret a una vida digna i segura.



"És una acusació directa cap a la hipocresia estèril de qui no vol embrutar-se les mans. Una temptació que està present en els nostres dies i que es tradueix en el tancament davant quants tenen dret com nosaltres a la seguretat i a una condició de vida digna i en la construcció de murs reals o imaginaris, en lloc de ponts ", ha assenyalat.





