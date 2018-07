Tornen els tallers infantils del Passeig de Manresa

Arxiu Particular

Imatge d´un dels tallers realitzats Arxiu Particular

Els tallers infantils tornen un estiu més al Passeig de Manresa. Quin Passeig ha programat quatre tallers lúdics i educatius que es faran els dimarts de juliol a la terrassa del bar Plaça.

Es tracta d´una proposta pensada per proporcionar als més menuts de la casa el seu propi espai d´oci tot gaudint del Passeig, un dels llocs més emblemàtics de la ciutat de Manresa i punt de trobada durant els mesos d´estiu. Per a l´organització dels tallers, Quin Passeig torna a comptar amb el suport d´entitats i empreses de la ciutat que hi oferiran continguts molt diversos. Els tallers es faran cada dimarts a les 6 de la tarda i són gratuïts, tot i que cal fer inscripció prèvia a info@quinpasseig.com.

El primer taller, dedicat al ball

El primer dels tallers es farà el dia 10 de juliol i anirà a càrrec de 7 de Ball. L´activitat se centrarà en el moviment, concretament en el ball. Amb coreografies senzilles, es convidarà els participants a deixar-se anar i a moure´s. Una manera de combatre el sedentarisme i de descobrir que ballar és una activitat que comporta molts beneficis en l´àmbit físic i també social, ja que fomenta la trobada amb els altres.

La resta de tallers aniran a càrrec del Parc de la Sèquia, que proposarà als infants fer el seu propi fòssil, Vinylfast, que farà un taller d´estampació de samarretes, i Styl FM, que oferirà als infants la possibilitat de convertir-se per un dia en periodistes radiofònics.