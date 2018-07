Cinc minuts de cotxe per fer 250 metres per les obres a la carretera de Vic

Els conductors s'han d'armar de paciència a l'entrada de Manresa per arribar a la rotonda de la Bonavista. Les obres que s'estan executant a la carretera de Vic han obligat a inhabilitar dos carrils, dels quatre que hi ha, per facilitar la tasca dels tècnics d'Aigües de Manresa, que hi estan canviant les canonades des de dimarts. Això provoca retencions entre les rotondes de Prat de la Riba i la Bonavista. Els cotxes que entren a la ciutat han de fer cinc minuts de cua, o més, en els moments de més afluència de cotxes, entre Prat de la Riba i el carrer de la Indústria. Uns 250 metres.

És el tram més afectat perquè dels dos carrils per sentit s'ha passat a un. Els matins i a darrera hora de la tarda són els moments en què s'hi registren més problemes, i és que es tracta de l'artèria viària de la ciutat més important i que dona accés al centre de la ciutat i a molts barris de Manresa. Fer el recorregut entre Prat de la Riba i la Bonavista suposa fer uns vuit minuts de cua, o més, segons el volum de vehicles.

Les retencions es produeixen perquè molts dels conductors que hi circulen han de deixar pas als cotxes del carril del costat que van en la mateixa direcció. Les aturades són inevitables. El tram del carrer de la Indústria fins a la rotonda de la Bonavista –un cop s'ha passat un carril– els vehicles circulen lents però sense gairebé aturar-se. Els cotxes que es dirigeixen des de la Bonavista a la sortida de Manresa no tenen tants problemes, tot i que els conductors circulen molts més lentament del que és habitual perquè, també, una gran quantitat de vehicles han de confluir en un sol carril. Al migdia, quan el volum de cotxes baixa, pràcticament no s'hi registren retencions, tot i que al llarg del dia els conductors han de reduir la velocitat en aquest tram de la carretera de Vic.

Es tracta d'una situació similar a la que es va viure l'estiu passat per la remodelació de la rotonda de la Bonavista. Des del juliol fins a l'octubre, el caos circulatori era constant i els conductors també havien de tenir molta paciència per fer el mateix tram afectat aquest estiu per les obres.

Les tasques dels tècnics d'Aigües de Manresa tenen una durada mínima de set setmanes. Les fuites d'aigua que freqüentment tenen lloc en aquest punt de la ciutat, a causa de l'antiguitat de les canonades, han obligat a canviar la xarxa d'aigües per una de nova.

Les retencions no són més importants perquè amb l'arribada del mes de juliol –en què moltes persones fan vacances i l'activitat diària de la ciutat es redueix– l'afluència viària ha baixat a Manresa.