Experts alerten a Manresa que no hi ha futur econòmic sense igualtat social

Ahir al matí, una cinquantena de persones van assistir a l'acte «L'empresa i l'economia catalanes: com i cap on van?» a l'IES Lluís de Peguera en el marc de les activitats organitzades per la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) celebrada a Manresa.

Moderada per l'exconseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huget, i presidida pels catedràtics d'economia de la UPF, Oriol Amat i Guillem López, el debat va donar algunes claus sobre el futur de l'economia catalana, partint de l'evolució dels últims anys.

«El teixit empresarial català va força bé», assegurava Amat. Entre els aspectes a destacar deia que un dels punts forts és la internacionalització del mercat: «El 1995, el 63% de les exportacions catalanes eren cap a l'Estat i el 35%, a la resta del món, ara aquestes xifres s'han capgirat i el 62% són a escala mundial».

El catedràtic, però, també afirmava que «per anar realment molt bé» hi ha diversos aspectes que s'han de tenir en compte, com és l'estat del benestar. «Catalunya es troba en la posició 55 en el rànquing de regions més riques, però baixa fins a la 157 pel que fa al progrés social», indicava Amat.

Unes dades que reafirmaven les paraules de López, qui assenyalava la desigualtat a Catalunya com un dels principals problemes per a l'economia, a causa de la precarietat laboral: «No veig com remuntar sense reorientar el model econòmic», concloïa l'expert.