L'Ajuntament reforça durant l'estiu l'ajuda als menors atesos per Serveis Socials

A l'estiu els infants i adolescents atesos pels Serveis Socials deixen d'anar a escola i, en conseqüència, es queden sense beca de menjador i perden recursos de lleure. Per cobrir aquestes mancances l'Ajuntament de Manresa amplia l'horari d'atenció del casal d'estiu als centres oberts, ofereix targetes per a l'adquisició d'aliments i aporta 6.000 euros a l'Associació de Veïns de les Escodines per oferir berenars i tallers.

Durant els mesos de juliol i agost l'horari d'atenció del casal d'estiu als centres oberts passa a ser de 6 hores, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, durant les quals es proporciona l'esmorzar i el dinar als 60 infants que hi són atesos actualment.

Els centres oberts són el de La Font (Grup la Font dels Capellans, 11, escala 1), el Sergi Aguilera (Bernat Oller, 14-16) i La Xalesta (Grup la Balconada, C. Comerç, 14).

La segona acció és continuar el projecte que es va engegar l'any passat i que consisteix a lliurar unes targetes nominals, amb import limitat, per a l'adquisició d'aliments en un establiment determinat i estan actives els mesos de juliol, agost i setembre.

L'Ajuntament també dona suport a un servei diari de les Escodines d'activitats gratuïtes per a 40 infants de 3 a 16 anys de famílies ateses pels Serveis Socials.