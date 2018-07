Situació delicada del llibre en català

? La projecció del film La llibreria, d'Isabel Coixet, va obrir la segona jornada de cinefòrum ahir a l'auditori de la Plana de l'Om, que va anar seguida d'una taula rodona amb Josep Cots, director d'Edicions de 1984; Antoni Daura, de la llibreria Parcir, i Josep Murgades, director d'Els Marges. 40 persones van assistir al debat sobre el llibre en català, que es troba en una situació «delicada» a causa dels nous hàbits de consum cultural dels joves i les dificultats per fer edicions en català. A banda dels problemes que es van posar sobre la taula, també es va valorar aspectes positius com la feina feta per les llibreries independents.