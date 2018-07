Usuaris reben amb desconfiança l'estrena del Bus Exprés dimecres

arxiu particular

Imatge que tenen els autobusos exprés que s´estrenaran arxiu particular

Amb un cop d'ull al grup de WhatsApp dels usuaris de la línia de bus Manresa-Olesa-Barcelona n'hi ha prou per veure'ls tan cremats amb el servei que malfien de les millores anunciades per la Generalitat a partir de dimecres amb la posada en marxa del Bus Exprés.

La situació té cara i creu. D'una banda, el departament de Territori va fer públic ahir un comunicat per informar que el nou servei exprés duplica les expedicions directes entre Manresa i Barcelona els dies feiners. Hi haurà 22 expedicions des de Manresa en direcció a Barcelona, i ara n'hi havia 11. En sentit contrari, el nombre d'expedicions directes passarà de les 8 actuals fins a les 19. Aquestes expedicions permetran guanyar 10 minuts en el temps de trajecte respecte a les expedicions que fan tot el recorregut.

Segons la Generalitat, els horaris de les expedicions directes s'han ajustat a les franges de més demanda, és a dir, a primera hora del matí en direcció a Barcelona i durant la tarda en direcció a Manresa. Pel que fa al recorregut, «s'ha dissenyat per garantir la màxima velocitat comercial i intentar eludir al màxim les situacions de congestió». Així, les expedicions en direcció a Barcelona circularan per la C-16, mentre que les tornades a Manresa mantindran el recorregut per la B-23 i la C-55, «ja que així es garanteix més celeritat de sortida des de les parades situades a la Zona Universitària de Barcelona».

S'estrenaran 4 nous busos i hi haurà millores el mes d'agost i els caps de setmana i festius.

Hi ha usuaris, però, que no ho veuen tan clar i insisteixen que en franges horàries de màxima demanda les línies d'Olesa i Manresa han de ser independents.

Consideren que no hi ha prou oferta entre les 2 i les 5 de la tarda i que el servei parteix d'una situació tan precària que les millores que s'hi introduiran encara disten de ser prou eficaces perquè la capital del Bages disposi del sistema públic de transport amb la capital del país en autobús que mereix.