Un ferit greu en un xoc entre un cotxe i un camió a la Pobla de Claramunt

Un conductor va quedat ferit de gravetat ahir al matí en un xoc frontal entre un cotxe i un camió a la carretera C-15, a la Pobla de Claramunt. Segons va informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís del sinistre es va rebre a les 6.27. L'accident va tenir lloc al quilòmetre 44 de la C-15, a tocar de l'encreuament amb la C-37 cap a Igualada i Vilanova del Camí.

Per causes que encara ahir es desconeixien, es va produir una col·lisió entre un turisme i un camió. Com a conseqüència de la topada, el conductor del cotxe va patir ferides de gravetat i va ser evacuat pel Sistema d'Emergències Mèdiques –que hi va enviar dues ambulàncies– a l'Hospital de Bellvitge.

Els Mossos d'Esquadra van tallar la via completament al trànsit i es van fer desviaments senyalitzats. No obstant això, es van registrar fins a sis quilòmetres de cua en ambdós sentits de la marxa. Tres hores després es va poder obrir un carril de circulació en sentit nord i a les 11.15 del matí la circulació ja es va normalitzar a la C-15, en el punt de l'Anoia en què es va produir l'accident.