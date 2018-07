Els botiguers del carrer Gaudí, farts d'obres i canvis de circulació

Els comerciants del carrer Gaudí de Manresa n'estan farts. Les obres que Aigües de Manresa està fent a la carretera de Vic ha obligat a tallar el tram del carrer més pròxim a aquesta important artèria viària de la ciutat, i això ha estat la gota que ha fer vessar el got. Es queixen que l'Ajuntament no els té en compte perquè l'estiu passat ja va haver de patir les conseqüències de les obres de remodelació de la Bonavista i, posteriorment, els canvis de circulació.

«La pregunta més repetida pels clients és 'com ho hem de fer per arribar amb cotxe?'», explica Anna Llusà, que hi té una carnisseria. I és que els canvis de circulació que van entrar en vigor després de la remodelació de la Bonavista, han provocat que els vehicles només puguin accedir a aquesta zona de Manresa pel carrer Sant Joan d'en Coll.

«Abans, els conductors tenien més facilitats per accedir-hi, i entre els canvis de circulació i les obres actuals, l'Ajuntament posa molts obstacles al comerç perquè pugui sobreviure en aquest punt de la ciutat, quan abans», afegeix Jordi Martínez, gerent de Lowing. «Si un client es passa el pàrquing que tenim al costat de l'establiment, i és fàcil que no el vegi, ja no torna perquè la volta que ha de fer per tot el barri és tan gran, i tarda tanta estona, que prefereix anar a comprar a un altre lloc», afegeix. Assegura que des de les obres de la Bonavista, fa un any, la facturació i el nombre de clients han baixat dràsticament. Han demanat explicacions als responsables municipals, però de moment no n'han obtingut resposta.

Els prop de deu comerciants que hi ha al carrer Gaudí –en el tram entre la carretera de Vic i el carrer Sant Joan d'en Coll–, consultats per aquest diari, asseguren que fa mesos que estan notant les conseqüències dels canvis de circulació i les obres. Josep Muñoz, que també hi regenta un negoci, assegura que des que van començar les obres, la setmana passada, la clientela ha baixat en picat i assegura que necessita remuntar les xifres.

Les obres actuals han de durar sis setmanes més, però els comerciants han demanat revitalitzar aquest punt de la ciutat.