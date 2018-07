CGT denuncia la precària situació del servei d'escombraries i neteja de Manresa

La secció sindical de CGT a UTE Sanejament Manresa ha denunciat «la ja històrica i precària situació a la qual es troba el servei de neteja viària i recollida d'escombraries de Manresa».

El sindicat ha denunciat manca de recursos i de personal i ha reclamat millores en el servei. «Tenim dos operaris de 54 i 60 anys per recollir els mobles i trastos vells de 75.000 habitants, aquest és l'equip oficial, no s'ha de ser matemàtic per saber que dues persones mai podran recollir el volum de mobles i trastos vells que generen 75.000 persones». També ha denunciat pressions.