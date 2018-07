Un incendi afecta un pis a la carretera de Cardona

Aquest dilluns al migdia, els Bombers han rebut l'avís d'un incendi a la carretera de Cardona, 50, a Manresa. El foc s'ha produït en un dels habitatges del primer pis d'un edifici de quatre plantes.

Set dotacions dels Bombers han treballat en l'incendi, que s'ha donat per extingit uns minuts després de les 3 de la tarda. Les flames han cremat la part exterior de la porta d'accés a la vivenda, però no hi ha hagut persones afectades.