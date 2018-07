Saldes-Plaça Catalunya fa festa gran amb un tobogan d'aigua de 50 metres inclòs

L'Associació de Veïns de la barriada de Saldes-Plaça Catalunya de Manresa ja té a punt el programa d'actes de la seva Festa Gran 2018. Començarà amb un recorregut per fer tapes per tot el barri, aquest divendres, 13 de juliol, i s'acabarà el diumenge 15 de juliol amb una caminada a Salelles per visitar-ne el retaule, per a la qual hi ha temps per apuntar-se fins aquest divendres.

Fins aquest divendres 13, el centre cívic Selves i Carner acull l'exposició d'il·lustradors "Xpressat". El mateix dia, a partir de les 7 de la tarda, es farà el "Va de tapes" amb la participació dels bars Uniqus, Savoy, Caliu, Numància, 3 Torres i Rusiñol. A les 10 de la nit, a la plaça Catalunya, música a la fresca amb Falcon & Firkin i El Quinto Carajillo. L'endemà, dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia, a la plaça Catalunya, recollida d'aliments "La fam no fa vacances". De 10 del matí a 12 del migdia, al recinte del pavelló del Pujolet, 1a Tirada popular de bitlles catalanes. De 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, al parc Vila Closes, tobogan d'aigua de 50 metres, jocs d'infants i, per acabar, festa de l'escuma. A la plaça Catalunya. de 2/4 de 9 a les 10 de la nit, botifarrada popular, i a 2/4 d'11 de la nit, ball de nit amb l'orquestra Gran Premier.

Diumenge, a les 8 del matí, caminada final de curs a Salelles amb sortida de la plaça Catalunya per visitar el retaule, amb esmorzar i tast de vins a Can Fargas. El preu pels socis és de 10 euros i el dels no socis, 12 euros. Inclou la visita guiada, l'esmorzar i el tast de vins. Inscripcions fins divendres trucant al 93 873 63 64 i 93 877 24 88.

A partir de 2/4 de 8 del vespre, a la plaça Catalunya, cantada d'havaneres amb Cavall Bernat, amb rom cremat a la mitja part.