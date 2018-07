La casa de la infància de Santa Clara estrena pista poliesportiva

Arxiu particular

Imatge de la nova pista poliesportiva Arxiu particular

Aquest dilluns es va inaugurar a la casa de la infància de Santa Clara (Espai Caixa Francesc d'Assís), als jardins del convent, una pista poliesportiva per als infants del programa Invulnerables, que hi fan el campus d'estiu, i per a col·lectius amb risc d'exclusió social.

La pista s'ha construït amb les aportacions de Mesoestetic i de La Caixa. Durant l'any s'hi durà a terme l'extraescolar de Futbol.Net i activitats esportives i lúdiques per a la canalla.