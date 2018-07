El Kursaal s'omplirà avui de gom a gom per escoltar Xavier Sala i Martín

Ple de gom a gom. Així és com estarà el teatre Kursaal aquest vespre (20 h) per escoltar l'economista Xavier Sala i Martín, que hi oferirà la conferència «La invasió dels robots intel·ligents».

La iniciativa de portar l'econmista a Manresa ha estat de sis empreses locals: el Grup Llobet, Cafès del Bages, Inllobsa Immobiliària, La Creadora Stores, Farmàcia Planas i el grup de corredors d'assegurances Santasusana.

Com que la sala gran estarà plena, s'ha habilitat la sala petita per poder seguir la conferència mitjançant una pantalla. Les inscripcions es poden fer a la web https://manresasinergies.cat/