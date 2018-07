L'ampliació d'una vorera de la Via Sant Ignasi deixa un tram amb un sol carril

El trànsit per la Via de Sant Ignasi es complicarà a partir de demà una miqueta més. Al tall per les obres al tram entre el carrer de Vidal i Barraquer i la plaça de Sant Ignasi s'hi afegiran les obres per ampliar la vorera sota la Seu entre la plaça i el Camí de la Cova, que comportarà restringir la circulació de vehicles a un sol carril, ascendent, en aquest tram. A banda, hi haurà afectacions a l'accés rodat als aparcaments situats a la banda esquerra, pujant, n es faran les obres. L'empresa constructora es posarà en contacte amb els titulars dels guals afectats.

El projecte té un cost previst de 246.162 euros, dels quals 144.442 són aportats per l'Ajuntament i 101.720 són finançats a través del projecte FEDER 2015-2020 «Manresa 2022: Arribada del Camí Ignasià». L'actuació té una superfície total d'intervenció de 1.300 m2. L'enllumenat públic es renovarà amb la instal·lació de quatre fanals tipus Gran Via, de nou metres d'alçada cadascun.

L'ordenació es desenvolupa seguint les traces dels trams ja executats de la vorera de l'altra banda. En el primer només es realitza la pavimentació. En el segon, la vorera, que actualment té una amplada de 1,5 metres i està en un estat de conservació molt precari, passarà a tenir una amplada de 4 metres. També s'intervindrà en la meitat de la calçada, que quedarà amb dos carrils de 3,25 metres d'amplada amb dos sentits de circulació. Es preveu la plantació de quinze lledoners.