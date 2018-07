La PAHC denuncia l'acumulació de casos de persones sense llar a Manresa

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme s'ha concentrat davant l'Ajuntament de Manresa per exigir solucions a l'acumulació de casos de persones sense llar que assegura que s'està produint a la ciutat.

Sigui perquè encara no porten 2 anys empadronats a la ciutat o per manca de regularització de la seva situació legal, els activistes afirmen que la resposta dels serveis socials municipals és que no poden fer res. A més, la taula d'emergència habitacional asseguren que es troba desbordada.

"Se'ns estan acumulant casos de persones sense sostre", assegura Arnau Carné. "Fa setmanes a les assembles de la PAHC sens acumulen casos de persones que dormen al cotxe, que van de pis en pis o de famílies amb criatures que han de marxar del lloc on es troben i l'Ajuntament no ens dóna cap solució ni d'alberg provisional ni d'habitatge".

La roda de premsa convocada es va centrar en 5 casos que pateixen aquesta situació i "els mateixos serveis socials ens reconeixen que la taula d'emergència està sobresaturada i el resultat són persones que veuen com els seus drets no són respectats". I ha afegit que no s'hi val mirar cap a un altre cantó quan les administracions "fa anys que tenen un pla d'habitatge sobre la taula que el van discutint amb grans especialistes que no cobreix les mancances existents". Manresa disposa d'un Pla Local d'Habitatge que contempla 38 accions.

La PAHC considera inadimissible que a una persona que dorm al cotxe se li digui que s'esperi perquè no se li pot oferir cap solució i emplaça el govern municipal a moure fitxa.



El relat que fa la PAHC dels casos: