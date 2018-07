Preocupació pel poc ús del català que fan els joves a les xarxes socials

Per què els youtubers no parlen català? La resposta es podia trobar ahir a la tarda, a l'última taula rodona de l'extensió de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) celebrada a Manresa. Estava centrada en els usos lingüístics i el consum cultural dels joves catalans i el debat va posar de manifest el poc ús que fan del català a les xarxes socials.

La taula rodona va ser moderada per Marc Marcè, director de Regió7, i va tenir la participació d'Anton Ferret, cap del Servei d'Informació, Difusió i Estudis de la Generalitat de Catalu-nya; Mariola Dinarès, periodista a Catalunya Ràdio; i Pep Ribas, president de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL).

«He vist casos de youtubers que renuncien a l'ús del català a les xarxes socials per no rebre crítiques i comentaris despectius», revelava Dinarès, presentadora del programa de tendències digitals Popap a Catalunya Ràdio. I afegia que molts d'ells ho feien directament en castellà perquè tenen l'ambició d'arribar a un públic més ampli.

L'experta era més optimista pel que fa a l'ús del català a Internet: «té molta presència per la gent que hi ha a Catalunya», assegurava. L'últim estudi publicat per la Generalitat sobre l'ús del català apunta que el coneixement de la llengua creix entre els joves en els últims anys. Un informe que també destaca la varietat d'usos que en fan segons el context i la situació, depenent de si són a l'escola, a casa o amb els amics. «Els joves accepten la diversitat lingüística, conviuen amb normalitat moltes llengües diferents», concloïa Ferret.



'Millennials' i generació Z

Ferret va explicar que els millennials - nascuts als 90- no només són «la generació més ben formada de la història» sinó que també és molt ambiciosa, a diferència de la generció Z (a partir del 2000), que han viscut de ple l'impacte de la crisi econòmica i això fa que els costi més veure un futur optimista sense núvols de tempesta.