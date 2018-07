La Universitat Catalana d'Estiu tanca la primera edició a Manresa amb un miler d'assistents

La Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que s'ha celebrat a Manresa entre el 5 i el 10 de juliol com una extensió de la de Prada en el seu 50è aniversari, ha tingut 86 alumnes matriculats als cursos i 867 assistents als actes, debats, cinefòrums i visites guiades, sense comptar els assistents als concerts.

Entre els participants hi han predominat els del Principat, amb un 89,95%, dels quals un 73,1% del Bages; un 7,25% han arribat de les Illes Balears i un 2,90%, del País Valencià. En total, ha ofert 90 hores lectives i un total de 134 afegint-hi la resta d'activitats.

Tal com ja van fer el dia de la inauguració, la voluntat de continuïtat ha marcat les intervencions dels representants de les institucions i entitats implicades en el balanç final que n'han fet aquest migdia per a la premsa, abans de la lliçó de clausura dedicada als 150 anys del naixement de Pompeu Fabra, a càrrec de Maria Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Cabré, que va ser alumna de l'Institut Lluís de Peguera, ha explicat com un enginyer de professió es va convertir en el pare del català normatiu. L'aula magna i les classes de l'institut manresà, que enguany ha celebrat 90 anys, s'han convertit aquests dies en una de les seus de l'UCE.

En el balanç, Josep Oliveras, vicepresident de la UCE Manresa, ha fet una valoració acadèmica del programa "altament positiva". Ha destacat el fet de poder tenir en un mateix lloc "especialistes que difícilment es podran tornar a reunir" i ha destacat "l'interès dels temes tractats", la seva contemporeneitat i el fet que s'han complementat molt bé entre ells. Ha recalcat que poder tenir en la lliçó inaugural el rector de la Universitat de Glasgow (Aamer Anwar, advocat de l'exconsellera Clara Ponsatí) no és quelcom que es pugui aconseguir fàcilment.

Josep Sinca, president de Gest! (Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori), entitat que ha fet possible portar la UCE a Manresa l'any que és Capital de la Cultura Catalana, ha destacat que "hem posat un campus universitari al mig de la ciutat" i ha declarat la intenció que la UCE torni a Manresa l'any vinent, malgrat la dificutat que ha implicat traslladar un esdeveniment com aquest -amb 50 anys d'història a l'esquena a Prada- a Manresa.

Joan Maluquer, membre de la UCE a l'equip organitzador de l'edició manresana, ha repassat les dades d'assistència. Després d'ell, Jordi Casassas, president de l'equip rector de la UCE, ha comentat que el model consolidat a Prada traslladat a Manresa "ha funcionat raonablement bé" i ha assegurat quant a la seva continuïtat a la capital del Bages que, "per la nostra part, si és possible, es farà".

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, tot i admetre que "l'assistència ha estat millorable", ha posat molt bona nota a l'estructuració dels actes en tres punts de la ciutat -el Peguera, La Plana de l'Om i la plaça Major- i ha destacat la UCE com a "un element de promició de la ciutat importantíssim", alhora que ha remarcat el treball que han fet plegats l'equip de la universitat, de Gest! i de l'Ajuntament. També ha desitjat que tingui continuïtat.