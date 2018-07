Arriben víctimes d'explotació en la recollida de maduixes a Huelva

La Salija i l'Arbia van arribar a Manresa fugint de l'explotació que pateixen treballadores temporals en la recollida de maduixes a Huelva. Ahir, activistes de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme van exigir solucions a la seva situació d'emergència habitacional i social, i per a la de tres persones més.

Es tracta de Benasser, que té permís de residència en vigor, amb padró a Manresa des del mes de febrer i en seguiment per part dels serveis socials. No disposa ni d'ingressos ni d'accés a un habitatge digne i la PAHC li ha ofert un sostre en una de les oficines del bloc 7 ocupat (situat al carrer Bilbao), però «es tracta d'una situació excepcional que és clarament inadequada i que, com la resta, exigeix una solució urgent per part de l'administració pública».

Latifa dorm a casa d'una coneguda. Sense ingressos, sense permís de residència i sense sostre estable. Tampoc hi ha solució per a ella.

Kautar, amb una filla de 2 anys, viu amuntegada en un pis de menys de 50 metres quadrats amb sis persones més. Empadronada a Manresa des del 2007 i amb seguiment per part dels serveis socials des de fa 3 anys, tampoc hi ha solució per a ella.



Amuntegament

La Salija viu amuntegada en un pis que no pot fer servir durant el dia i que ha de deixar aviat. No disposa ni d'ingressos ni de permís de residència ni d'alternativa habitacional. L'Arbia està malalta i sense permís de residència. La PAHC afirma que ha aconseguit assistència sanitària després d'un acompanyament d'activistes perquè primer la sanitat pública li volia cobrar una quantitat de diners que no podia pagar. Sense ingressos i sense llar, porta dues setmanes de casa en casa sense saber on podrà dormir la setmana que ve.

La PAHC es va concentrar ahir davant l'ajuntament per exigir solucions a l'acumulació de casos de persones sense llar que assegura que s'està produint a la ciutat.

Sigui perquè encara no fa 2 anys que estan empadronats o per manca de regularització de la seva situació legal, els activistes afirmen que els serveis socials diuen que no poden fer-hi res. A més a més, asseguren que la taula d'emergència habitacional «està desbordada».