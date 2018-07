La benedicció de cotxes de Sant Cristòfol no genera caos malgrat les obres al seu entorn

La benedicció de vehicles de la festa de Sant Cristòfol organitzada pel Montepio de Conductors no va notar, ahir, els efectes del tall per les obres a la Via de Sant Ignasi ni de l'embut que provoquen les de la carretera de Vic. Hi van anar 1.270 conductors, una xifra molt semblant a la de l'any passat.

El president de l'entitat, Llorenç Juanola, no descartava traslladar aquesta tradició a un punt més cèntric de la ciutat per tal que tingui més visibilitat. La raó, va explicar a Regió7, és que els canvis d'ordenació del trànsit de la nova plaça de la Bonavista fan que pel carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, on es fa la celebració, hi passin menys cotxes que abans.

Enguany, la benedicció es va moure uns metres del lloc habitual per facilitar la mobilitat dels vehicles, tenint en compte els canvis que hi ha hagut a l'entorn del Jacint Verdaguer amb la nova Bonavista. De fer-se al costat de la plaça de Sant Jordi, es va situar darrere el col·legi Pare Algué.

Situats en una tarima a banda i banda del carrer, quatre mossens de la ciutat es va turnar per beneir els cotxes, camions, motos, furgonetes i, també, els cotxes dels bombers, de la policia i vehicles antics, que passaven, que es van poder endur la tradicional medalla de Sant Cristòfol beneïda. A canvi, els conductors van donar la voluntat. Enguany, tota la recaptació es destinarà al nou Hospital de Dia d'Oncologia d'Althaia.

Ahir, també es va fer el reconeixement a les entitats i socis i l'entrega de diplomes als que ho són fa 50 anys o més. Va incloure un reconeixement a Pere Santacreu, figura cabdal en l'equip de professionals del Montepio que va morir l'any passat. Juanola va lliurar el reconeixement al fill del finat.