Cinc jornades amb 134 hores i mitja d'activitat

? L'UCE a Manresa ha constat de 134,5 hores d'activitat, 90 de les quals cor-responents als cursos, seguides per les 21,5 dels actes i debats, 10 dels espectacles i 9 de les visites guiades. Per al seu vicepresident, Josep Oliveras, un dels punts forts que ha tingut, a banda de la confluència «a la ciutat de tota una sèrie de professionals, personalitats i especialistes que difícilment s'hi podrien trobar», ha estat que els temes proposats «s'han complementat» i que han estat totalment contemporanis, des del big data fins a la immigració i la problemàtica del cinema en català. La seva nota pel contingut acadèmic no podria ser millor: «un excel·lent».