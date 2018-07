Cuidadors de malalts amb demències i professionals sanitaris comparteixen cafè i experiències

L'Hospital Sant Andreu de Manresa ha acollit recentment quatre sessions d'un innovador format de trobada entre professionals sociosanitaris i cuidadors. Sota el títol Caregivers Café (la cafeteria dels cuidadors), una quarantena d'implicats en el procés de cura de persones amb malalties degeneratives han compartit cafè i experiències a la Sala Gòtica de l'hospital manresà.

La iniciativa ha servit per recollir informació i contrastar punts de vista en el marc del desenvolupament del projecte Caregivers Pro, iniciat fa 18 mesos dins d'un programa europeu d'innovació i que pretén crear i evolucionar una plataforma tecnològica per millorar l'experiència dels cuidadors i cuidadores de malalts amb demències.

Caregivers Café va ser una ocasió inèdita i immillorable per trobar el punt d'empatia que necessiten els cuidadors i el professional de l'àmbit sociosanitari, el coneixement i l'experiència dels quals ha d'enllaçar-se en la plataforma de suport que ja estan testejant diferents cuidadors i cuidadores. De fet, aquesta eina comunicativa ha de servir als cuidadors per compartir experiències i millorar el seu dia a dia amb el suport entre ells i el seguiment de professionals d'àmbits pluridisciplinaris. Ha de servir per solucionar dubtes i construir una comunitat col·laborativa entre persones que, fins ara, han viscut la seva experiència d'una forma molt aïllada.

La plataforma per a cuidadors és un projecte que està desenvolupant Sant Andreu Salut dins d'un projecte d'innovació europeu, amb la col·laboració de la Fundació Universitària del Bages (UManresa-UCC) i la participació de socis del sector a França i Itàlia. Una iniciativa com Caregivers Café ha aportat un contingut de molt valor a aquesta eina, que, malgrat el seu alt component tecnològic, necessita beure d'experiències humanes en primera persona. Ara, l'objectiu de Sant Andreu Salut és repetir l'experiència de forma periòdica i obrir-la a tots aquells cuidadors, cuidadores i professionals que tinguin la inquietud per millorar la seva tasca i construir comunitat.