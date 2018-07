Malestar de veïns de la Sagrada Família, Vic-Remei i Font pels canvis de trànsit

L'afectació pels canvis de trànsit va més enllà de la benedicció de vehicles per Sant Cristòfol. Veïns dels barris de la Sagrada Família, de la Font dels Capellans i de Vic-Remei fa mesos que estan farts dels canvis de sentit en carrers des que van començar les obres a la rotonda de la Bonavista, ara fa un any.

Una situació que s'ha agreujat durant l'última setmana amb les obres d'Aigües de Manresa a la carretera de Vic, que també afecten altres vies com el carrer de Gaudí. Ara, el carrer de Sant Cristòfol és l'únic camí de baixada des de la Sagrada Família per anar fins al centre de la ciutat.

«Es nota molt. Hi ha molts més cotxes que abans al Sant Cristòfol», apuntava, ahir, Joan Vilajosana, veí de la Sagrada Família. «Abans, conduïa per instint, amb els ulls tancats. Ara, ens trobem cartells que ens prohibeixen el pas cada dos per tres. Hi ha molts dies que m'he trobat canvis al carrer de Sant Joan d'en Coll», hi afegia. I és que justament aquesta també és una de les vies més afectades per les obres.

«N'estic farta. Cada dia és més complicat arribar a casa», es queixava Fina Pagés, veïna del carrer de Sant Joan d'en Coll, que deia que ha de fer la volta fins a la Bonavista, «on es fan unes cues llarguíssimes», per arribar al seu pàrquing..

D'altres s'ho miren amb una altra perspectiva. «Coses que fas habitualment les has de fer amb més paciència, buscar vies alternatives i allunyar-te de les obres», sostenia Dolors Garcia, veïna de la zona, que explicava que una opció era sortir per la Balconada per arribar al centre de Manresa.