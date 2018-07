El Montepio homenatja una vuitantena d'associats des de fa més de 50 anys

El Montepio ha recuperat enguany un acte especialment emotiu en el marc de la festa de Sant Cristòfol: l´homenatge als associats i associades que fa 50 anys o més que es mantenen fidels a l´entitat. El dia de Sant Cristòfol, una vuitantena de socis van rebre un càlid reconeixement a la seu del Montepio, on se´ls va fer entrega d´un diploma i un pin per agrair-los la seva fidelitat a l´entitat durant 5 dècades o més.

El president del Montepio, Llorenç Juanola, va assegurar, emocionat, que "mai no podrem agrair prou tot el que heu fet per l´entitat" i va donar "les gràcies, en majúscula" als assistents.

L´acte va començar amb la intervenció del vicepresident, Joan Cots, que va demanar als associats que tanquessin els ulls i es traslladessin 50 anys enrere, recordant-los què passava l´any 1968 arreu del món. Després, es va projectar un muntatge audiovisual amb imatges antigues cedides pels mateixos socis, que feia un repàs a l´evolució del món dels conductors i els vehicles durant les darreres dècades.

Després, els homenatjats, que van omplir la Sala d´Actes del Montepio, van anar sortint a recollir el diploma i el pin que els entregaven els membres de la Junta de l´entitat.

L´acte es va cloure amb agraïments als assistents, a la Junta i al director del Montepio, i amb un pica-pica que es va fer a la sala annexa del Montepio, on aquests dies hi ha una exposició de fotografies antigues cedides pels socis i sòcies de l´entitat.

El Montepio va celebrar la festivitat de Sant Cristòfol, patró dels conductors, amb diversos actes durant tot el dia, a banda de la tradicional benedicció de vehicles. Al migdia es va fer la tradicional missa solemne a l´Església de l´Hospital de Sant Andreu i, després, la seu del Montepio va acollir l´entrega de premis i reconeixements a socis i entitats del territori, presidida pel regidor de Seguretat Ciutadana de l´Ajuntament de Manresa, Josep Maria Sala.



Detall per a dos socis

L´acte ha començat amb el reconeixement al soci o sòcia més jove del Montepio que ha estat per a Ariadna Tarragó. El Premi a la fidelitat, un reconeixement que es dóna als socis més antics de l´entitat, ha estat per a Jaume Garriga, que fa 59 anys que és soci i que va ser membre de la Junta Directiva en diversos mandats i actualment és membre de la Comissió Consultiva. El Premi Pere Santacreu, destinat a una persona o entitat que destaqui per la seva tasca a la Catalunya Central, ha estat per al mosso d´esquadra Joan López, responsable d´educació viària a la Regió Central.



Reconeixement pòstum a Pere Santacreu

L´acte ha finalitzat amb l´entrega d´un reconeixement a títol pòstum a Pere Santacreu, figura cabdal en l´equip de professionals del Montepio que va morir l´any passat. El president del Montepio, Llorenç Juanola, ha lliurat el reconeixement al fill de Pere Santacreu, Aleix Santacreu.



En la seva intervenció, Juanola ha assegurat que l´esperit del Montepio és "ser una entitat que posa, per davant de tot, les persones. Per a nosaltres, cada soci és un amic. Cada entitat amb qui col·laborem és un puntal per continuar avançant. Cada projecte en què participem és el nostre granet de sorra per construir una societat millor i més justa".



Per la seva banda, Josep Maria Sala, ha destacat la "tasca important que fa el Montepio en matèria d´educació i seguretat viària al territori" i ha apuntat que "sou referents per la vostra implicació, valors i tarannà". Sala ha afegit que "el Montepio és una entitat dinàmica, amb 88 anys d´història i 12.000 socis i sòcies".