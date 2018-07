Althaia gairebé ha doblat la facturació en 13 anys i ja supera els 150 milions d'euros

La facturació per activitat de la Fundació Althaia de Manresa va ser el 2017 de rècord i va superar per primer cop els 150 milions d'euros. Des de l'any 2004, la primera vegada que Althaia va fer difusió pública de la seva memòria anual, la xifra de facturació d'Althaia sempre ha anat cap amunt a excepció dels anys 2011 i 2013, que va ser inferior a l'anterior.

El creixement ha estat notabilíssim, ja que s'ha passat d'una facturació de 83 milions d'euros l'any 2004 a més de 150 milions el 2017, el 81% d'increment en 13 anys.

Si amb la fusió hospitalària de Manresa, impulsada pel departament de Salut de la Generalitat, una de les grans recances era si significaria una reducció dels recursos que s'abocaven al territori, les xifres han anat demostrant any rere any el contrari.

Pel que fa a la inversió, l'any passat va ser de 3.186.240 euros, gairebé el triple de l'any anterior.

Posada en context des del 2004, se situa a la banda baixa i dels catorze anys analitzats només ha estat inferior 4 anys: el 2004, 2012, 2013 i 2016. Cal recordar que el sostre d'inversió es va assolir el 2014 amb més de 19 milions d'euros.

Els llits continuen estabilitzats en 418 més 16 d'hospitalització a domicili. També hi ha 56 llits privats. La contractació d'altes al Servei Català de la Salut es manté a l'entorn del 83%, que és la tònica general dels darrers 7 anys. La resta correspon a mútues o directament privada.

1.800 treballadors



La mitjana anual de professionals que treballen a Althaia torna a situar-se a la banda alta amb 1.809. La contractació a Althaia va anar a l'alça des del 2004 fins al 2010, a partir d'aquí va anar de baixada fins al 2014. La progressió dels tres darrers anys ha tornat a ser a l'alça.

Les xifres com més informació donen és quan es poden mirar amb perspectiva. En aquest cas podem veure com de la mitjana de 1.542 treballadors que hi va haver l'any 2004 s'ha arribat a 1.809 l'any passat, 267 més que signifiquen un 17% d'increment.

Els 1.809 treballadors de mitjana de l'any passat queden per sota dels 1.854 del 2010, l'any que la contractació va tocar sostre.