Cap de setmana de màxima intensitat festiva amb gresca a tres barris de Manresa

Qui aquest cap de setmana no sàpiga què fer no haurà d'anar gaire lluny. Tres barris de Manresa -Cots-Guix-Pujada Roja, el Xup i Saldes-Plaça Catalunya- celebren les seves respectives festes. Serà el segon cap de setmana de l'estiu amb més oferta de gresca als barris, després del primer de juny, en què van coincidir les de les Escodines, Mion-Puigberenguer i la Sagrada Família.

Al barri de Cots-Guix-Pujada Roja, la gresca, de fet, va començar el cap de setmana passat i continuarà el vinent, però aquest hi ha el fort del programa, amb la inauguració, diumenge, a la missa de les 9 del matí a la capella del Guix, del conjunt escultòric que en presidirà l'entrada. Tot seguit, hi haurà xocolatada amb xurros i, a les 11, l'homenatge a la gent gran. A 3/4 de 7 de la tarda, s'hi farà la cantada d'havaneres amb Mar i Terra i, a la mitja part, la presentació de la nova pubilla, Elisabet Subirana Garcia Garcia. Hi haurà botifarrada i rom cremat.

Al barri de Saldes-Plaça Catalunya, la festa gran inclou una novetat important (vegeu L'Apunt). El programa començarà demà amb un recorregut per fer tapes i s'acabarà diumenge amb una caminada a Salelles per visitar-ne el retaule, per a la qual hi ha temps per apuntar-se fins demà trucant al 93 873 63 64 i 93 877 24 88. Demà, al Va de tapes, a les 7, hi participaran els bars Uniqus, Savoy, Caliu, Numància, 3 Torres i Rusiñol. A les 10 de la nit, a la plaça Catalunya, música amb Falcon & Firkin i El Quinto Carajillo.

Dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia, s'hi farà recollida d'aliments. De 10 del matí a 12 del migdia, al recinte del Pujolet, 1a tirada de bitlles catalanes. A la plaça Catalunya, de 2/4 de 9 a les 10 de la nit, botifarrada, i a 2/4 d'11 de la nit, ball amb l'orquestra Gran Premier. Diumenge, a les 8 del matí, hi ha la caminada, amb esmorzar i tast de vins a Can Fargas. I, a partir de 2/4 de 8 del vespre, a la plaça Catalunya, havaneres amb Cavall Bernat i rom cremat a la mitja part.

Al Xup, les festes s'iniciaran demà amb cercavila i batucada a càrrec dels Reis del So, sopar jove, l'actuació d'Antonio El Remendao i fi de festa amb música disco. Dissabte, hi haurà una demostració d'artesania i dinar marroquí i, ja a la tarda, remullada i animació infantil amb Maneluty, seguits de berenar popular. Després, partit de futbol dels veterans i taller de batukada infantil pels Reis del So.

Al vespre, pregó de festes a càrrec de l'escriptor i periodista Josep Maria Bertran Teixidor i de l'arquitecte i urbanista Ton Baraut Guilà. I, a la nit, botifarrada i ball amb l'orquestra Huracan Band. Per acabar les festes, diumenge se celebrarà el torneig de petanca, la 5a Trobada de Puntaires de la comarca i, finalment, el dinar popular i de la tercera edat.