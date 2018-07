La CUP avisa que el nou gerent d'Aigües ha fet carrera a l'empresa que va intentar comprar-la

La CUP ha destapat la caixa dels trons del relleu a la cúpula de la joia de la corona de l'Ajuntament: Aigües de Manresa. Després que CDC i ERC fessin públic que el substitut de Josep Alabern com a gerent seria Antoni Ventura, la Candidatura ha alertat que es tracta d'una persona que ha desenvolupat la seva carrera professional a Agbar "empresa que és l'antítesi de la gestió pública de l'aigua" i que ha intentat comprar Aigües de Manresa en el passat.



Jordi Masdeu, de la CUP, ha afirmat que la seva formació política tem que el que estigui en marxa sigui "un canvi de model de gestió de servei públic". Perquè Agbar s'ha destacat per "intentar dinamitar la gestió pública de l'aigua amb la interposició de plets judicials". Segons Masdeu, "Aigües de Manresa ha tingut més d'un enfrontament jurídic perquè sempre intenten posar traves a la gestió pública".



Per a Masdeu aquesta és "l'única explicació de l'exclusió de la terna final de candidats de l'actual adjunt a gerència, Ricard Tomàs i que s'hagi optat per algú amb experiència zero en la gestió pública de l'aigua".



La CUP insisteix que la persona triada pel comitè de selecció per ocupar el càrrec de gerent d´Aigües de Manresa "ha desenvolupat la seva carrera professional en l'antítesi de la gestió pública de l'aigua, que és l'empresa Agbar". Segons Masdeu, Agbar és una empresa que treballa amb criteris purament privats, fins al punt "de caracteritzar-se per fer servir el seu aparell legal per posar pals a les rodes a les empreses públiques d'aigües".



Masdeu ha explicat que Agbar intenta fer-se amb el control d'empreses públiques d'aigües i ara una persona que ha desenvolupat la seva carrera en aquesta cultura professional ha estat considerada la més idònia per ser el gerent d'Aigües de Manresa. Des del punt de vista de la CUP "algú així no és el més indicat per gerenciar Aigües de Manresa" .





Carrera al grup Agbar

Antoni Ventura i Ribal (Barcelona, 1961) és Llicenciat en Ciències Econòmiques, en Dret i en Història Contemporània. Ha fet cursos de postgrau en Prospectiva i Estratègia Industrial, en Desenvolupament Local i Regional, i en Gestió Privada d´Infraestructures.

Té una experiència de més de 25 anys en el sector de l'aigua. Ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional al grup Agbar, després Suez, on ha ocupat diverses responsabilitats. Va començar com a cap de Control de Gestió a Aigües de Barcelona l´any 1992, i posteriorment va passar a exercir de cap del Servei de Planificació (1995-2001) i director de Nous Productes i Serveis (2002-2004). Posteriorment, es va incorporar a Sorea, com a sots-director de zona i després com a sots-director comercial (2005-2008). Entre 2008 i 2012 va ocupar la direcció general de la filial dedicada a les solucions industrials del grup. El seu últim destí al grup, durant el període 2012-2017, el va portar a Bristol, Regne Unit, com a màxim responsable del negoci no regulat en aquell país. En aquell període va ser membre del Comitè Executiu de la Spanish Chamb er of Commerce in Great Britain.

Recentment, s´havia incorporat a l´Àrea Metropolitana de Barcelona, com a adjunt a la direcció de Medi Ambient.