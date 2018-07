El gerent adjunt va ser descartat com a nou cap d'Aigües pel psicotècnic

Temor i suspicàcies en el procés de substitució de Josep Alabern per Antoni Ventura com a gerent d'Aigües de Manresa. Segons ha pogut saber aquest diari, l'actual adjunt a gerència, Ricard Tomàs, va quedar fora del procés de selecció per un psicotècnic. Requerit per aquest diari, Tomàs ha confirmat aquest extrem.

Pot una prova amb preguntes del tipus: què faria vostè si troba una persona a terra al carrer (mirar cap a una altra banda, ajudar-la...) ser excloent per avaluar la capacitat per realitzar exitosament tasques en un lloc de feina que ja fa més de 7 anys que es desenvolupa exitosament al capdavant de prop de dos-cents treballadors i gestionant un pressupost d'inversions que pot ser superior al del propi Ajuntament de Manresa?

Es van presentar 18 candidats a gerenciar Aigües de Manresa, dels quals 8 complien els requisits documentals. Van seguir actuacions per determinar el nivell d'idiomes i el psicotècnic, que era excloent segons les bases. Les 3 millors puntuacions totals, comptant els mèrits, passaven a la fase d'entrevista i Ricard Tomàs era un d'ells, però, després van mirar el psicotècnic, va ser exclòs i es va fer entrar al que ocupava la quarta posició.

A la fase final d'entrevista va ser triat com al perfil més idoni Antoni Ventura, que ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional al grup Agbar, després Suez, on ha ocupat diverses responsabilitats.

Avui hi ha consell d'administració d'Aigües de Manresa per aprovar el nomenament. Avui mateix, el president d'ERC Manresa, Ramon Fontdevila, publica un article a l'edició de paper de Regió7 en el què afirma que l´actual gerent adjunt i bon coneixedor de l´empresa, Ricard Tomàs, va quedar descartat a la recta final de la selecció i, a la fase d´entrevistes, s´ha imposat un candidat amb un currículum forjat a Agbar, del grup Suez. Fontdevila demana si cal recordar que Agbar, amb la seva xarxa (Sgab, Sorea...) ja ha aconseguit el subministrament del 80% de les llars de Catalunya. Amb aquest precedent alerta que "l´alarma, doncs, hi és: de cap manera voldríem anar a engruixir aquest percentatge".

D'altra banda, ERC governa l'Ajuntament de Manresa en coalició amb CDC i és corresponsable directe del procés de selecció.

Vot en contra de la CUP

La CUP ha fet públic un comunicat on anuncia el seu vot contrari a la designació d´Antoni Ventura com a nou gerent d´Aigües de Manresa, durant la reunió del Consell d´administració de l´empresa municipal que es celebrarà aquest dijous dia 12 de juliol.

Segons la CUP, el relleu a la cúpula d´Aigües de Manresa no ha respectat la voluntat, expressada al consell d´administració del 27 de març, de mantenir la vocació de gestió pública com a principal senyal d´identitat de l´empresa. La trajectòria professional del nou gerent (vinculat durant més de 25 anys a l´empresa Agbar, principal agent privat del sector i tradicional competidor d´Aigües de Manresa), posa clarament en dubte, segons la CUP, la voluntat de l´equip de govern del PdCat i ERC de continuar fent d´Aigües de Manresa un referent en la gestió pública de l´aigua.

Jordi Masdeu, regidor i representant de la CUP al Consell d´administració de l´empresa municipal, ha declarat que "si la voluntat fos mantenir Aigües com a empresa pública amb vocació de servei públic, el més adient seria buscar un perfil de gestor públic, no un perfil de gestor privat lligat a una empresa que destaca pels atacs constants al servei públic". Segons Masdeu, el procés de substitució d´Alabern, decidit en solitari per l´equip de govern, ha estat una sorpresa molt desagradable per a la CUP, que esperava que els canvis servissin "per mantenir el caràcter públic d´Aigües de Manresa, una empresa reconeguda i valorada a la nostra ciutat i a tot el país, un dels nostres principals actius de ciutat". Per contra, la designació de Ventura és vista amb molt recel per la CUP, que no veu clar el futur públic d´Aigües.

Tot i el vot contrari de la CUP, es preveu que la designació de Ventura es faci efectiva a la reunió del Consell d´administració de dijous, i per això Masdeu ha declarat que "des de la CUP estarem molt a sobre de les properes decisions, i vigilarem amb lupa les futures maniobres de l´empresa", per garantir que el canvi a la direcció no acabi amb la vocació de servei públic que ha caracteritzat Aigües de Manresa des de la seva fundació l´any 1982, quan va prendre el relleu de la Junta d´Aigües Potables.

La incorporació a l´accionariat d´Aigües de Manresa de diversos ajuntaments de la comarca, així com del Consell Comarcal, semblen garantir el futur d´Aigües com a empresa pública, però més enllà d´això la CUP creu que cal assegurar "no només que segueixi sent una empresa pública, sinó que l´empresa es gestioni amb criteris de servei públic, al servei de les persones i no pas dels interessos privats".