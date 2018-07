El grup de Catalunya en Comú a Manresa queda constituït

Aquest dimecres es va constituir el Comú de Manresa en una trobada on van participar una vintena de manresans i manresanes. El grup d'inscrits a Catalunya en Comú es van reunir al Casal de les Escodines amb l'objectiu de formalitzar la creació de l'agrupació local i d'escollir l'equip que ha de liderar el desplegament de la formació a la ciutat. El Comú de Manresa va quedar formalitzat amb l'elecció del grup motor per consens.

L'equip que liderarà el Comú de la capital del Bages és de caràcter paritari i està compost per quatre militants provinents de diferents sensibilitats: Ana Querol, Ricard Ribera, Txell Teruel i Víctor Prat. Querol és formadora viària de professió i treballadora d'una empresa familiar, militant ecosocialista i membre d'ICV, activista per l'escola pública com a vocal de la junta de la FAPAC de la Catalunya Central; Ribera és politòleg especialista en gestió pública, militant comunista i membre d'EUiA, participa activament de l'Espai Roig del Bages; Teruel és auxiliar d'infermeria, activista pel dret a un habitatge digne que ha decidit fer el pas per participar en política des d'un nou projecte; per últim; Prat, és professor d'economia jubilat, afiliat a CCOO i militant d'esquerres, anteriorment vinculat a Podem.

Els quatre membres de l'equip es van presentar i exposaren el pla de treball per als propers mesos. Van fer èmfasi en que entenen el Comú de Manresa com un "espai obert a la participació d'activistes i militants que puguin veure amb simpatia la construcció d'una eina sociopolítica útil per a les classes populars de la ciutat, que tingui un peu a les institucions i un altre ancorat al carrer i als moviments". El grup té la voluntat d'impulsar un "projecte clarament municipalista que esdevingui un motor de canvi transformador, que begui de les diferents experiències de les lluita i mobilització social" i que "aporti aire fresc i il·lusió a les eleccions municipals de l'any vinent".