Manresa farà un gran entrepà solidari que ocuparà trams del Passeig i carrers propers

Per iniciativa del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages i de l'entitat Manresa+Comerç, que enguany fa 40 anys, el pròxim 29 de setembre, entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre, s'està organitzant un esdeveniment popular que porta per nom l'Entrepà solidari i que es realitzarà en diferents trams del Passeig Pere III i als carrers propers.

El president del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages, Diego Sánchez, explica que l'Ajuntament de Manresa, el Gremi i Alícia han fet un treball de coneixement de la gastronomia de sant Ignasi i un dels elements que se sap que consumia era una espècie de llonganissa curada; la idea seria fer l'entrepà amb un producte que s'aproximés al d'aquella època.

Tánia Infante presidenta de Manresa+Comerç explica com funcionà l'activitat: s'ha previst la venda d'entrepans més un refresc per un import de 5 euros el mateix dia, però la venda de l'entrepà es farà prèviament gràcies als comerços i als restauradors. La idea inicial és que aquests comprin 10 metres d'entrepà per un import de 200 euros, entenent que de cada metre en sortiran cinc entrepans. A banda, hi haurà elements complementaris a l'entrepà i el refresc, i per tant, es demanarà a empreses de l'àmbit de la restauració (geladeries, cafeteries, forns de pa) que puguin participar en aquest esdeveniment i aconseguir la màxima generació d'ingressos per a la unitat de pediatria.

Segons comenta la directora de mecenatge d'Althaia, Antònia Raich, les dependències de la unitat de pediatria daten dels anys 90 i, actualment, serveis de psiquiatria infanto-juvenil vinculats a situacions d'anorèxia i bulímia, trastorns de conducta greus i altres patologies psiquiàtriques que requereixen l'ingrés en una unitat de salut mental infanto-juvenil no es poden oferir a l'hospital de Manresa i s'han de derivar a altres ciutats; amb aquesta iniciativa de mecenatge es vol corregir aquesta situació.

Durant la tarda s'impulsaran activitats culturals per atraure públic al centre de la ciutat a través de les entitats locals i comarcals, escoles i ampes, i entitats solidàries. Entre les moltes possibilitats s'està treballant amb una trobada microcotxes, inflables, gegants, castellers, batucada, dansa, bàsquet. A més a més, s'està preparant una cursa familiar buscant la col·laboració dels clubs esportius de Manresa i de comarcar.

Els tres representants de les entitats convocants aconsellen que tothom compri el tiquet prèviament perquè "ens podríem trobar que el mateix dia ja estiguin exhaurits". També, que aquest esdeveniment és possible gràcies a la comissió organitzadora i a moltes empreses, restaurants i comerços que hi col·laboren desinteressadament.